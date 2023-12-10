Derbi sonrası olay iddia! Batuhan Karadeniz'den Aboubakar'a: Sen hainsin

10 Aralık 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:22

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek zirve yolunda büyük kayıp yaşadı.

Son dönemlerin en formsuz maçlarından birini geride bırakan Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın yedek bırakılması taraftarları şaşırtmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu oyuncu için "Aboubakar’ı hamle oyuncusu olarak tuttum. Aboubakar’a 'seni mecburen böyle kullanacağım' dedim açıklamasında bulunmuştu.

BATUHAN KARADENİZ: ABOUBAKAR SAÇ EKTİRMİŞ

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını SkySpor Youtube kanalında değerlendiren Batuhan Karadeniz, Vincent Aboubakar hakkında flaş ifadeler kullandı.

Yıldız oyuncunun performansını eleştiren Karadeniz, "Bakın hala ağlıyoruz. Ağlıyor diyorsunuz ya, ağlıyorum evet. Son derece bin pişmanım. Aboubakar ishal olmuş, saç ektirmiş. Topa kafa vurmuyor. Sen hainsin Aboubakar. Sen çok büyük hainsin. Rıza Hoca, sen de onu bugün oyuna almayacaktın" dedi.