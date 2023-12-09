Rıza Çalımbay: Bir hazırlık kampı geçirsem bu takımın yarısı olmazdı

9 Aralık 2023 23:45 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:52

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda iç sahadaki ilk yenilgisini aldı.

Kartal, Fenerbahçe müsabakasına kadar sahasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında beklemedikleri bir oyunla mağlubiyet yaşadıklarını söyleyerek, “Takımla bir hazırlık kampı geçirsem daha iyi olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı” dedi.

"EN ÇOK BEN ÜZÜLDÜM"

Çok üzgün olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Hele benim en çok üzüldüğüm, taraftara üzüldüm. Mükemmel bir taraftar kitlesi vardı. Herkes çok şey bekliyordu oyunculardan. Ben de bekliyordum çok daha iyi oynayacaklarını ama beklentilerimizin çok altında oynadılar. Kapasitelerinin çok altındaydılar biz de kenardan değişiklikleri yapamaya çalıştık.

İlk yarının sonlarına doğru hem Gedson hem de Umut Meraş’ın sakatlanması kötü oldu. Zaten elimizde onların yerini dolduracak oyuncu da yoktu. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ben böyle bir oyun beklemiyordum arkadaşlardan” ifadelerini kullandı.

TAKIMIN YARISI SAKAT

Beşiktaş takımının daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Ben takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Ben ilk geldiğimde 10 tane sakat vardı. Allah’tan milli maç arası vardı. Benim burada daha 1 ayım dolmadı. Takımla bir hazırlık kampı geçirsem daha iyi olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı. Takımın içine girdiğinde ummadığın şeyler karşına çıkıyor.

Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması gerekiyor. Bizim aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değil ve doğru düzgün antrenman yaptıramadık. Ben mazeret değil, gerçeği söylüyorum. Bu maçta çok şeyler beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. 1-1’i yakaladık, daha iyi olması gerekirken bazı sıkıntılardan dolayı istediğimiz gibi olmadı” şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OYUNCULAR ALINABİLİRDİ"

Sezon başında mevut kadrodan daha iyi bir kadronun kurulması gerektiğini savunan Rıza Çalımbay, “Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi. Yapacağımız takım da yüzde yüz yukarı gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş Kulübü, burada her türlü oyucuyu alma şansınız oluyor. Ekibimizle çok iyi değerlendirerek daha iyi oyuncular alınabilirdi” diye konuştu.

YÖNETİM RAPOR İSTEDİ

Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime takımın durumuyla ilgili bir rapor sunacağını belirten Çalımbay, “Beşiktaş’ın hedefi ne olursa olsun bitmez. Türkiye Kupası olur, ligde birinci, ikincilik olur. Yönetim benden rapor istiyor. Yönetim de bu maçı seyretti. Mutlaka belli bir tedbir alınacak. Eksikler alınacak, yapmamız gerekenler yapılacak. Sonra çok daha iyi yere gelinecek” cümlelerine yer verdi.