Beşiktaş'a derbide sakatlık kabusu! Gedson ve Umut Meraş maça devam edemedi

9 Aralık 2023 20:03 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 20:11

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Kartal ilk yarıda iki sakat daha verdi. Gedson Fernandes sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Sol bek Umut Meraş ise ilk yarı biterken adale sakatlığı yaşadı. Yerine Tayfur Bingöl girdi.

ÇALIMBAY'IN DERBİ KADROSU

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Daniel Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Jackson Muleka, Ante Rebic ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ı yedeğe çekerken, Omar Colley ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u ilk 11'de görevlendirdi.

ABOUBAKAR DERBİDE YEDEK

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a derbide ilk 11'de yer vermeyerek büyük bir sürprize imza attı.

Deneyimli teknik adam, son yapılan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Aboubakar'ı Fenerbahçe karşısında kulübede oturttu.

Çalımbay, ileri uçta Vincent Aboubakar'ın yerine milli futbolcu Cenk Tosun'u tercih etti.

NECİP UYSAL YİNE JOKER

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Necip Uysal'ı derbide orta sahada görevlendirdi.

Çalımbay, bu sezon çoğunlukla stoperde görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada oynattı.

ERİC BAİLLY GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Eric Bailly, 4 maç sonra forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 müsabakada görev yapamayan Fildişi Sahilli stoper, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.

Tedavileri devam eden Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, kadroya dahil edilmedi.