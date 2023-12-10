Rıdvan Dilmen derbi sonrası açıkladı: Lig tarihinde böyle bir şey olmamıştır

10 Aralık 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 10:04

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'în 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Dzeko, Tadic ve Szymanski kaydederken, ev sahibi ekibin tek sayısı Alex Oxlade Chamberlain'den geldi.

RIDVAN DİLMEN: MÜMKÜN GÖRMÜYORUM

Derbiyi TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kalite olarak önde olduğunu dile getirerek "Bana bu Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de oynayabilecek iki tane oyuncu söyleyin. Benim görüşüme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünlüğü bulunduran Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 15. haftayı +29 averajla kapadığını hatırlatan Rıdvan Dilmen, "Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayın 42'ye 9. Bu müthiş. Herhalde lig tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Mümkün görmüyorum" dedi.

RIDVAN DİLMEN: YERE YATTIĞINI HATIRLAMIYORUM

Beşiktaş'ın etkisiz kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibe hemen hemen Gedson dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltı da kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum." açıklamasında bulundu.