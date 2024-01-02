Konyaspor'dan Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı tepkisi: Dava açacağız

2 Ocak 2024 10:10 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:11

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, 2022-2023 sezonu başında Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim, ilk 11'in değişilmez ismi oldu.

Oyuncunun eski takımından Galatasaray'a yönelik yapılan açıklama ise taraftarları şoke etti.

ÖMER KORKMAZ: DAVA AÇACAĞIZ DİYE BİLDİRDİK

KonTV'de konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı Galatasaray'ın taksit borcunu ödememesi halinde dava açacaklarını bildirdi.

Bonservis ödemelerinin tam yapılmadığını söyleyen Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." dedi.