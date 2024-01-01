Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor! Faslı yıldızın yeni adresi belli oldu

1 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 12:22

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile yol ayrımına geldi.

Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonlu kiralanan Faslı yıldızın kendisine takım aradığı öğrenildi.

Suudi Arabistan ve Hollanda ekiplerinin ilgi gösterdiği Ziyech'in Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kontrat şartlarından iyileştirme istediği iddia edilen 30 yaşındaki oyuncunun bu durumdan memnun olmadığı ve ayrılmak istediği belirtildi.

HAKIM ZIYECH'İN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray, Hakim Ziyech'i bu şekilde KAP'a bildirmişti:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.