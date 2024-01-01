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    Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi

    Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz için nabız yokladı. Milli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması gündeme geldi.

    Galatasaray, Beşiktaş&#039;ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Angelino, Ziyech ve Ndombele'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Mevcut yabancı sınırından dolayı sol bek pozisyonuna ilk etapta yerli bir isim arayan Sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için devreye girdi.

    İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için kiralama seçeneği gündeme geldi.

    Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi

    RIDVAN YILMAZ SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR

    Son oynanan Celtic maçında 90 dakika sahada kalan Rıdvan'ın ayrılma noktasında kararsız kaldığı öğrenildi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon süre alamayan Rıdvan'ın lig maçlarında beklediği forma şansını son haftalarda almasından dolayı beklemeye geçtiği belirtildi.

    Teknik direktörü Philippe Clement ile görüşecek olan Türk yıldızın, sürekli oynatılması halinde ayrılmayacağı öğrenildi.

    Ligde 12 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 775 dakika sahada kaldı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi
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