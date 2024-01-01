Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi

1 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 11:35

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Angelino, Ziyech ve Ndombele'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut yabancı sınırından dolayı sol bek pozisyonuna ilk etapta yerli bir isim arayan Sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için devreye girdi.

İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için kiralama seçeneği gündeme geldi.

RIDVAN YILMAZ SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR

Son oynanan Celtic maçında 90 dakika sahada kalan Rıdvan'ın ayrılma noktasında kararsız kaldığı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon süre alamayan Rıdvan'ın lig maçlarında beklediği forma şansını son haftalarda almasından dolayı beklemeye geçtiği belirtildi.

Teknik direktörü Philippe Clement ile görüşecek olan Türk yıldızın, sürekli oynatılması halinde ayrılmayacağı öğrenildi.

Ligde 12 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 775 dakika sahada kaldı.