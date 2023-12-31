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    Galatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'nın devre arası takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu iddia edildi. Fildişi Sahilli yıldızla İngiltere ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi.

    Galatasaray&#039;da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı takımların ilgilendiği öğrenildi.

    Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 6 gol ve 2 asist katkısında bulunan Zaha, 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

    Zaman zaman istenilen performansı veremediği yönünde eleştirilere maruz kalan 31 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da mutlu olmasına rağmen menajerinin getirdiği teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

    Galatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı

    FENERBAHÇE'DE İLGİLENMİŞTİ

    Zaha ile yaz transfer döneminde Fenerbahçe de yakından ilgilenmişti.

    Ezeli rakibine transfer çalımı atan Galatasaray, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirerek sürpriz bir hamle yapmıştı.

    Galatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı

    GALATASARAY ZAHA'YA NE KADAR ÖDÜYOR

    Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gelen Wilfried Zaha için yapılan KAP açıklaması şu şekildeydi:

    "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.  Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

    Wilfried Zaha İstanbul’a geldi Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi
    Oynat

    Wilfried Zaha İstanbul’a geldi Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi

    Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul’a geldi. Londra’dan kalkan özel uçakla gelen Zaha, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce Galatasaraylı taraftarlar da geldi. Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan Zaha, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Wilfried ZahaGalatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı
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