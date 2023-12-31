Galatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı

31 Aralık 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 15:37

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı takımların ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 6 gol ve 2 asist katkısında bulunan Zaha, 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Zaman zaman istenilen performansı veremediği yönünde eleştirilere maruz kalan 31 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da mutlu olmasına rağmen menajerinin getirdiği teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE'DE İLGİLENMİŞTİ

Zaha ile yaz transfer döneminde Fenerbahçe de yakından ilgilenmişti.

Ezeli rakibine transfer çalımı atan Galatasaray, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirerek sürpriz bir hamle yapmıştı.

GALATASARAY ZAHA'YA NE KADAR ÖDÜYOR

Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gelen Wilfried Zaha için yapılan KAP açıklaması şu şekildeydi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."