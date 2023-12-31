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    Harry Kewell'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski yıldızından sürpriz tercih

    Son dakika haberleri... Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell, Japonya ekibi Yokohama F. Marinos'ta teknik direktörlüğe getirildi.

    Harry Kewell&#039;in yeni takımı belli oldu! Galatasaray&#039;ın eski yıldızından sürpriz tercih
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesİ

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen 45 yaşındaki Avustralyalı teknik adam Harry Kewell, Japonya'nın Yokohama F. Marinos Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, eski Celtic yardımcı antrenörü Kewell'ın gelecek sezon için teknik direktör olarak kulübe katılacağını duyurdu.

    Harry Kewell'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski yıldızından sürpriz tercih

    Avustralya formasıyla iki kez Dünya Kupası'na katılan ve 2014 yılı sonunda futbolu bırakan Kewell, antrenörlük kariyerine 2015 yılında başladı ve son olarak bu yıl sonuna kadar İskoç temsilcisi Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

    Kewell, 2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesİ
    Harry KewellGalatasaray
    Haberler > Spor > Harry Kewell'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski yıldızından sürpriz tercih
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