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    Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa itirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasını açıkladı

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynatılma sürecini Habertürk'te açıkladı. Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile arasında geçen konuşmayı da ilk kez paylaştı.

    Spor Haberleri  / Habertürk

    Rıdvan Dilmen, Habertürk'te yayınlanan Mehmet Ayan ile Geçiş Oyunu programına bağlanarak Süper Kupa krizine dair merak edilenleri anlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükekşi'ye "Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?" diye sorduğunu belirten Dilmen, Büyükekşi'nin "Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan ve kaybeden şu kadar alacak dedim. Kulüp başkanları da kabul ettiler. İlk talep onlardan değil benden gitti" cevabını verdiğini söyledi.

    Büyükelkşi'nin açıklamaları sonrası Erdoğan'ın da, "O zaman tamam" dediği belirtildi.

    ERDOĞAN: CUMHURİYET 85 MİLYONUN ORTAK DEĞERİDİR

    Dün akşam katıldığı Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'da yaşanan krize dair şu açıklamaları yapmıştı:

     "Biz Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

    Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa itirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasını açıkladı

    "OLAY SİYASİ ŞOV MALZEMESİ YAPILDI"

    "Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese de tüm insanlık biliyor.

    Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm spor camiasının fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Habertürk
    Rıdvan DilmenCumhurbaşkanı ErdoğanMehmet Büyükekşi
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa itirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasını açıkladı
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