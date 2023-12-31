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    Erdoğan Süper Kupa krizini değerlendirdi: Yapılması gerekeni çekinmeden yaparız

    Cumhurbaşkanı, 31 Mart’ın, İstanbul’u aslına rücu ettirmek için çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinin ertelenmesi ile ilgili de “Yapılması gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyiz” dedi.

    Erdoğan Süper Kupa krizini değerlendirdi: Yapılması gerekeni çekinmeden yaparız
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Törende yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “31 Mart, İstanbul’u aslına rücu ettirmek için çok önemli” diye konuştu. Ertelenen Süper Kupa finali ile ilgili de Erdoğan, “Yapılması gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
    Büyük şair Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle yad ediyorum. Kaleme aldığı eserlerle, zor zamanlarda verdiği mücadeleyle, sergilediği dik duruşuyla merhum üstadımız, deha derecesinde bir inşa kudretine sahip mümtaz bir şahsiyetti.Yeni yetişen gençlerimizin, üstatlarından devraldığı emanetleri hakkıyla taşıyıp, daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum.

    DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

    Necip Fazıl Ödülleri ile sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Üstat, Türkiye’nin en sancılı, en zor döneminde yaşadığı nice savaş, darbe, ekonomik dar boğazlar gördü. Türk siyasetinin değişimine tanıklık etti. Allah’a hamd olsun, zincirleri hep birlikte kırdık. Fatih’in vasiyetine uygun olarak Ayasofya’yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Üstadın hayalini kurduğu şekilde bu yüce mabedi açmayı başardık. Rabbime bizlere bu onuru bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya’yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür.

    31 MART ÇOK ÖNEMLİ

    Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar, ülkeyi bile çırılçıplak hâle getirirler. Geldiğimiz zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. Kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik, ortada. 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul’u, Türkiye’yi aslına rücu ettirmek için çok önemli. Ayasofya’yı biz açtık, ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.
    Hükûmet olarak, son 21 yılda attığımız kararlı adımlarla siyasetteki vesayet sistemini bitirdik. Sırf kendi dünya görüşlerinden olduğu için katillere, teröristlere leke kondurmuyorlar. Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmazlar. 27 Mayıs ve 28 Şubat darbecilerini alkışlamaktan da geri durmazlar. İnsan haklarında mangalda kül bırakmazlar ama Gazze’de devam eden İsrail vahşeti karşısında çıkıp bir kelime etmezler. Bunları ülkenin menfaatine, demokrasimizin hayrına olan hiçbir meselede ortalıkta göremezsiniz. 

    SÜPER KUPA KRİZİ

    Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü vurgulamak istiyorum. Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun günlük siyasetin mezesi hâline getirilmesi yanlıştır. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal, bu ülkenin banisidir. Türkiye’nin onurunu, haysiyetini nasıl savunduğumuzu tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin ve milletimizin itibarını nasıl koruduğumuzu tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şurekası ders vermeyi bıraksınlar. Dünkü olayın şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Milletin inancına, değerlerine dil uzatılmasını hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı, futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanSüper Kupa
    Haberler > Gündem > Erdoğan Süper Kupa krizini değerlendirdi: Yapılması gerekeni çekinmeden yaparız
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