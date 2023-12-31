Provokatörlere takip! Adli soruşturma başlatıldı

31 Aralık 2023 07:17 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 07:34

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahrik içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dinî ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşım yapan iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Süper Kupa’nın tehiri hainlerin umudunu tazeledi. Firari FETÖ’cüler, takımlar üzerinden ‘sokak çağrısı’ yaptı. Emre Uslu “GS-FB maçı Gezi’den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir. Arkası gelir umarım. Gezi loading (yükleniyor)” paylaşımını yaptı. Bir başka hain Adem Yavuz Arslan da sahadaki skandalı iki arasındaki ‘siyasi kriz’ diye lanse etti.

İletişim Başkanlığı ise ertelenen karşılaşmaya yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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