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    Provokatörlere takip! Adli soruşturma başlatıldı

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokatörler sahneye çıktı.

    Provokatörlere takip! Adli soruşturma başlatıldı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahrik içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dinî ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşım yapan iki kişinin gözaltına alındığını söyledi. 


    Süper Kupa’nın tehiri hainlerin umudunu tazeledi. Firari FETÖ’cüler, takımlar üzerinden ‘sokak çağrısı’ yaptı. Emre Uslu “GS-FB maçı Gezi’den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir. Arkası gelir umarım. Gezi loading (yükleniyor)” paylaşımını yaptı.  Bir başka hain Adem Yavuz Arslan da sahadaki skandalı iki arasındaki ‘siyasi kriz’ diye lanse etti. 

    İletişim Başkanlığı ise ertelenen karşılaşmaya yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı, Atatürk tişörtleri ve pankartına izin verilmediği iddiasıyla oynanmamıştı. Kulüpler, karara tepki göstererek İstanbul'a dönme kararı almıştı. Tarihi geceden hemen sonrasında sosyal medyada yayılan görüntüler tartışma konusu oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaFetöMaçRiyad
    Haberler > Gündem > Provokatörlere takip! Adli soruşturma başlatıldı
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