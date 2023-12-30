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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması: Atılması gereken hangi adım varsa atmaktan çekinmeyiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, dün Riyad'da oynanması gereken ancak Suudi yetkililerin Atatürk krizi çıkarması nedeniyle oynanmayan Fenerbahçe - Galatasaray maçına da değindi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Süper Kupa açıklaması: Atılması gereken hangi adım varsa atmaktan çekinmeyiz
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı program ile sahiplerini buldu. Erdoğan dün gece Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da oynanması gereken ancak Suudi yetkililerin Atatürk krizi çıkarması nedeniyle oynanmayan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

    "ATATÜRK BU ÜLKENİN BANİSİDİR"

    Erdoğan şunları söyledi:

    "Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü altını çizerek vurgulamak istiyorum. Türk futbolunun başarılarla gündemine gelmesini istiyoruz. Günlük siyasi meselelerin mezesi haline gelmesinin Türk sporuna hiçbir faydası yoktur.

    Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Atatürk bu ülkenin banisidir. 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin bugün bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

    "OLAY SİYASİ ŞOV MALZEMESİ YAPILDI"

    Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini ve şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya biliyor. CHP samimiyse önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar.

    Olayın mecrasından çıkarılıp siyasi şov malzemesi yapılmasını mazur göremeyiz.

    Bu konuda yapılması gereken hangi adım varsa atmaktan çekinmeyiz. 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden izlemedik."

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cumhurbaşkanı ErdoğanFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması: Atılması gereken hangi adım varsa atmaktan çekinmeyiz
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