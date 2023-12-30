Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiası... Resmi açıklama geldi

30 Aralık 2023 18:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 18:06

Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada Suudi makamlarca Türk vatandaşlarına hac yasağı getitilrdiği iddia edildi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Paylaşımda "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"