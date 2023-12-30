Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiası... Resmi açıklama geldi

    Dün Riyad'daki Süper Kupa kirizinin ardından, sosyal medyada Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına hac yasağı getirdiği iddiaları yayılmaya başladı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'dan gelen herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmadığı duyurdu.

    Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiası... Resmi açıklama geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada Suudi makamlarca Türk vatandaşlarına hac yasağı getitilrdiği iddia edildi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    Paylaşımda "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

    "İDDİA DOĞRU DEĞİL"

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaSuudi ArabistanHac
    Haberler > Gündem > Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiası... Resmi açıklama geldi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İkinci kattaki eve kamyon çarptı! Ortalık savaş alanına döndü - Gündemİkinci kattaki eve kamyon çarptı! Ortalık savaş alanına döndüAK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu! - GündemAK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!Elazığ sallandı! Naci Görür'den açıklama geldi - GündemElazığ sallandı! Naci Görür'den açıklama geldiProvokatif Süper Kupa paylaşımlarına gözaltı! - GündemProvokatif Süper Kupa paylaşımlarına gözaltı!İletişim Başkanlığı'ndan Süper Kupa açıklaması - Gündemİletişim Başkanlığı'ndan Süper Kupa açıklaması3 büyükşehir için sürpriz karar! 1 Ocak’ta ücretsiz olacak - Gündem3 büyükşehir için sürpriz karar! 1 Ocak’ta ücretsiz olacakMSB duyurdu: Zap bölgesinde PKK'ya ağır darbe - GündemMSB duyurdu: Zap bölgesinde PKK'ya ağır darbeKonya'da kadın cinayeti! Eski eşini ve kızını öldürdü - GündemKonya'da kadın cinayeti! Eski eşini ve kızını öldürdüAdalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - GündemAdalet Bakanı Yılmaz Tunç: Süper Kupa Finali için provokasyon yapanlar hakkında soruşturma başlatıldıDiyabakır'da özel uçak pistten çıktı! - GündemDiyabakır'da özel uçak pistten çıktı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...