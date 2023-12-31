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    Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa açıklaması

    Fenerbahçe'nin geçen sezonki teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve ertelenen Süper Kupa maçına dair açıklamalarda bulundu.

    Suudi Arabistan&#039;da çalışan Jorge Jesus&#039;tan Süper Kupa açıklaması
    Spor Haberleri  / Sabah

    Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'ın başına geçen Jorge Jesus, Süper Kupa krizine dair değerlendirmelerde bulunarak sessizliğini bozdu.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ertelenen maçıyla ilgili sessizliğini bozan Jesus, "Tişört nedeniyle olmuş, yaşananların hepsini gördüm. Karara saygı duymak gerekiyor. Teknik adamlar ve futbolcular olarak hep sahada olmak isteriz. Futbol oynandığı zaman güzel. Tribünler, coşku... ama bazen böyle kararlar da oluyor." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Al-Hilal'deki durumunu da yorumlayan Portekizli hoca, "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı" dedi.

    Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa açıklaması

    FENERBAHÇE'NİN 9 YILLIK KUPA HASRETİNE SON VERMİŞTİ

    Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Jorge Jesus, sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı.

    Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşatan Jesus, Sarı-lacivertlilerin 9 yıllık kupa hasretine son vermişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sabah
    FenerbahçeGalatasaraySüper Kupa
    Haberler > Spor > Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa açıklaması
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