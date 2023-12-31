Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa açıklaması

31 Aralık 2023 13:50 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 13:51

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'ın başına geçen Jorge Jesus, Süper Kupa krizine dair değerlendirmelerde bulunarak sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ertelenen maçıyla ilgili sessizliğini bozan Jesus, "Tişört nedeniyle olmuş, yaşananların hepsini gördüm. Karara saygı duymak gerekiyor. Teknik adamlar ve futbolcular olarak hep sahada olmak isteriz. Futbol oynandığı zaman güzel. Tribünler, coşku... ama bazen böyle kararlar da oluyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al-Hilal'deki durumunu da yorumlayan Portekizli hoca, "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı" dedi.

FENERBAHÇE'NİN 9 YILLIK KUPA HASRETİNE SON VERMİŞTİ

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Jorge Jesus, sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşatan Jesus, Sarı-lacivertlilerin 9 yıllık kupa hasretine son vermişti.