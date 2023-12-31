Süper Kupa'da yaşanan kriz bağıra bağıra geldi! Bile bile lades

31 Aralık 2023 09:23 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 09:35

Kim çok verirse…Türk futbolu son üç haftada üçüncü defa dünyanın gündemine oturdu… Türkiye’nin en prestijli hakemine sahada başkan tarafından atılan yumruk, bir Süper Lig takımının sahadan çekilmesi ve Süper Kupa rezaleti… Hele sonuncusu ‘bile bile lades’ oldu. Hem cumhuriyetin hem de TFF’nin 100. yılına denk gelen sezonda Mehmet Büyükekşi Federasyonu Süper Kupa’yı yurt dışında ‘daha fazla paraya’ oynatma fikrini ortaya attı. Kulüpler buna olumlu yaklaştı, hatta “Daha fazla kim veriyorsa oraya gidelim” telkininde bulundu.

BAŞTAN YANLIŞ TERCİHTİ

TFF; İngiltere, Almanya ve Azerbaycan seçeneklerini eleyip 5 milyon doların üzerinde para teklif eden Suudi Arabistan ile anlaştı. İlk başta kulüpler bundan memnundu. Ancak iki takımın divan kurulu toplantılarında da “Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa Türkiye’de oynansın” tavsiye kararları alındı. Kulüp başkanları buna sessiz kalmakla yetinirken TFF, yetkinin kendilerinde olduğunu belirtip Suudi Arabistan kararından dönmedi. Artan tepkilere rağmen artık dönülmez bir yola girilmişti. Suudilerle detaylı bir protokol yapmak şarttı.

BUNA NİYE İMZA ATTINIZ?

Süper Kupa karşılaşması bir uluslararası turnuva olmadığı için FIFA ya da UEFA talimatlarına uyma zorunluluğu yoktu. TFF’nin ‘Sportif Ekipman Talimatı’ uygulanabilirdi. Bu da Atatürk görselli tişörtler ve pankartların kullanılmasını sağlayacaktı. Ancak hem kulüpler hem de TFF, Suudilerin istediği “FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağını” belirten sözleşmesine imza atmıştı. 100. yıl sebebiyle Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın okunması da eklenmişti.

KRİZ YOKMUŞ GİBİ YAPMAK

Maçtan saatler önce iki kulüp de Atatürk resimli tişörtler ve pankartların protokole eklenmesini istedi. Aksi hâlde maça çıkmayı reddedeceklerini başkanlar düzeyinde TFF’ye iletti. Ancak Suudi Arabistanlı yetkililer bunu kabul etmedi, protokolü hatırlattı. TFF; kriz saatlerinde “kriz yokmuş gibi’ açıklama yaparak maçın oynanmasını sağlamaya çalıştı. Artık çok geçti… Zorla güzellik olmazdı. Hem kulüpler hem de TFF, camialarından çıkan sese kulak verip baştan geri adım atsaydı Süper Kupa, süper skandala dönüşmeyecekti…

BİLET PARAMIZI VERİN

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından, mağdur olan vatandaş parasını geri istedi. Galatasaraylı bir taraftar “Bu kadar insan rezil rüsva oldu! Bilet paralarımızı geri versinler” isyanında bulundu. Maç öncesinde 22 bin 983 biletin satıldığı belirtilmişti.

FEDERASYONDAN BÜYÜK ACEMİLİK

Aslında krizin ana sebebi TFF’nin acemiliği. İmzaladığı sözleşmede FIFA ve UEFA kurallarının geçerli olacağı maddesini yazdıran Futbol Federasyonu, böyle bir krizi ön göremedi. Ayrıca TFF’nin kulüplerin taleplerini Suudi yetkililere geç iletmesi ve takipçisi olmaması da bir başka ciddi hata.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

TFF ile Suudi organizatör ile anlaşma ekimde imzalandı, iki aydır kurallar niçin netleştirilmedi? Kurallar kabul edilmediyse takımlar neden gitti? Şimdiye kadar hangi takım Avrupa’da fotoğraflı forma ile maça çıktı? Hangi Avrupa ülkesinde “Yurtta sulh cihanda sulh” pankartı açıldı? Resimli forma yasak olmasına rağmen niçin ısrar edildi?

ATATÜRK TALEPLERİ SUUDİ YETKİLİLER REDDETTİ

T. C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yayımladı. TFF ile Suudi yetkililer arasında 20 Ekim 2023´te bir protokol imzalandığı ve sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtildiği açıklamada, “Suudi yetkililer, Atatürk tişörtleriyle ve Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin protokole eklenme talebi Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından kabul edilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

BURNUNDAN AMELİYAT OLDU

Süper Kupa’nın ertelenmesi sonrası İstanbul’a dönen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun ameliyat edildiği açıklandı. Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi sebebiyle bıçak altına yatan Kerem, dün geceyi hastanede müşahede altında geçirdi. Oyuncunun birkaç gün istirahat edeceği belirtildi.

BÜYÜKEKŞi: ŞİMDİ DAHA İYİYİM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’ye dönüşte gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Uçaktaki gazetecilerin “Geçmiş olsun” ziyareti sırasında sorduğu “Son 20 günde futbolda üç büyük olay yaşandı. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” cevabını veren Büyükekşi, havaalanı çıkışında uzatılan mikrofonlara “Gereken açıklamaları dün yaptık. Şimdi daha iyiyim” ifadelerini kullandı.