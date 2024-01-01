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Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması Galatasaraylı taraftarları korkuttu! Akıllara Omar Omar Elabdellaoui geldi
Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması sosyal medyada olay oldu. Evinde havai fişekler patlatan Sanchez, Omar Elabdellaoui'yi hatırlattı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması sosyal medyada viral oldu.
Ailesiyle birlikte 2024'e evinde giren Sanchez, bahçede havai fişekler patlatarak eğlendi.
DAVİNSON SANCHEZ KORKUTTU
Yıldız oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştıktan sonra akıllara Omar Elabdellaoui'yi getirdi.
Norveçli oyuncu daha önce patlattığı havai fişeklerden dolayı gözüne darbe almıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Galatasaraylı taraftarlar, Sanchez'in daha dikkatli olması konusunda mesajlar göndererek tepki gösterdi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi