Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması Galatasaraylı taraftarları korkuttu! Akıllara Omar Omar Elabdellaoui geldi

1 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 09:48

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması sosyal medyada viral oldu.

Ailesiyle birlikte 2024'e evinde giren Sanchez, bahçede havai fişekler patlatarak eğlendi.

DAVİNSON SANCHEZ KORKUTTU

Yıldız oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştıktan sonra akıllara Omar Elabdellaoui'yi getirdi.

Norveçli oyuncu daha önce patlattığı havai fişeklerden dolayı gözüne darbe almıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Sanchez'in daha dikkatli olması konusunda mesajlar göndererek tepki gösterdi.