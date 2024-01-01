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    Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması Galatasaraylı taraftarları korkuttu! Akıllara Omar Omar Elabdellaoui geldi

    Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması sosyal medyada olay oldu. Evinde havai fişekler patlatan Sanchez, Omar Elabdellaoui'yi hatırlattı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması sosyal medyada viral oldu.

    Ailesiyle birlikte 2024'e evinde giren Sanchez, bahçede havai fişekler patlatarak eğlendi.

    DAVİNSON SANCHEZ KORKUTTU

    Yıldız oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştıktan sonra akıllara Omar Elabdellaoui'yi getirdi.

    Norveçli oyuncu daha önce patlattığı havai fişeklerden dolayı gözüne darbe almıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

    Galatasaraylı taraftarlar, Sanchez'in daha dikkatli olması konusunda mesajlar göndererek tepki gösterdi.

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    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi.Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbula döndü.Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Davinson Sanchez'in yeni yıl kutlaması Galatasaraylı taraftarları korkuttu! Akıllara Omar Omar Elabdellaoui geldi
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