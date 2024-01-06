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    Adana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı

    Adana Demirspor'da sol bek Kevin Rodriguez'den sonra sağ bek Jonas Svensson'la da yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde ara transfer döneminde yaprak dökümü sürüyor.

    Adana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adana Demirspor Norveçli sağ bek Jonas Svensson'la yolların ayrıldığını açıkladı.

    Patrick Kluivert'in ardından henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen Akdeniz ekibinde kısa süre içinde Younes Belhanda, Kevin Rodriguez, Gravillion ve Mbaye Niang gibi isimlere de veda edilmişti.

    BÜYÜKLERİ KISKANDIRAN TRANSFERDİ

    Kulüpten yapılan açıklamada, Svensson'a teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    30 yaşındaki futbolcu 2021 yazında AZ Alkmaar'dan transfer edilmiş ve Süper Lig'de adından söz ettirmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adana Demirspor
    Haberler > Spor > Adana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı
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