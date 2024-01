Abdülkerim Bardakçı'nın baş döndüren yükselişi, 2 yılda tavan yaptı

9 Ocak 2024 10:42 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 10:54

Galatasaray’da son dönemde Abdülkerim Bardakçı fırtınası esiyor. Sarı kırmızılı takımın Konyaspor ile yaptığı maçta muhteşem bir golle kilidi açan isim olan Abdülkerim’in eski takımına karşı ortaya koyduğu etkileyici performans taraftarları mest etti. Abdülkerim, Konyaspor’da İlhan Palut’un elinde parlamaya başladığında üç büyüklerin transfer listelerinin başını çekiyordu. Sözleşmesi bitecekken yönetime gidip “Beni isteyenler var, sözleşme yapalım, kulübüm para kazansın” dedi. Yönetim de bu fırsatı kaçırmadı, sözleşme yenileyip Galatasaray’a 2,8 milyon avroya sattı…

MARCAO'YU UNUTTURDU

Sevilla’ya giden Marcao’nun yerine transfer edilen Abdülkerim için ilk başlarda dudak büken çoktu. Daha ligin ikinci haftasında Giresun maçında yaptığı geri pas kısa kalıp golü yedirmiş G.Saray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Okan Buruk, eleştirilere rağmen ona forma vermeye devam etti, arkasında durdu, Abdülkerim de hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Millî takımın ve Galatasaray’ın son iki yılda vazgeçilmezi oldu. Yönetim de Avrupa devlerinden Abdülkerim Bardakçı için gelecek tekliflere kapıyı 20 milyon avrodan açma kararı aldı...

Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor maçındaki iki golüyle birlikte Süper Lig’de 2020-2021 sezonundan bu yana en çok gol atan (12) savunma oyuncusu oldu.

SANKİ FORVET

Abdülkerim Bardakçı’nın bu sezon attığı gol sayısı (4) şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe’nin orta saha ve forvet oyuncuları Ferdi, Fred, Crespo, Mert Hakan ve Umut Nayir’in toplam gol sayısından (2) daha fazla oldu.

DEVLERİN ARASINDA

Dünyaca ünlü Four Four Two dergisi, Avrupa’nın en iyi beş savunma oyuncusu arasında Abdülkerim Bardakçı’ya da yer verdi. Listede şu isimler bulunuyor: Antonio Rudiger (Real Madrid), Alphonso Davies (Bayern Münih), Grimaldo Garcia (Bayer Leverkusen), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Achraf Hâkimi (PSG).

EYÜP AYDIN UÇUYOR

Bayern Münih altyapısından Galatasaray’a gelen 18 yaşındaki Eyüp Aydın, sarı kırmızılı formayla ilk maçında asist yapmanın gururunu yaşıyor. Genç oyuncu “Çocukluk hayalim olan bu şanlı forma ile sahaya adımımı attığım ilk maçta asist yapmış olmak harika bir duygu. Benden mutlusu yok” diye konuştu.

İMDAT ÇEKİCİ OLDU

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Kaan Ayhan, teknik direktör Okan Buruk’un âdeta imdat çekici oldu. Millî yıldızı bu sezon beş farklı mevkide oynatan Buruk, Konyaspor maçında da Sacha Boey’in yerine sağ bekte görevlendirdi. Maçta iki defa ‘al da at’ pası veren Kaan, performansıyla alkış aldı.