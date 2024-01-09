Ali Babacan’dan kafaları karıştıran ‘İmamoğlu’ paylaşımı

9 Ocak 2024 10:49 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 10:51

31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı alan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'İmamoğlu' ziyareti duyurusuna çok sayıda yorum geldi.

"İMAMOĞLU'YLA İTTİFAK YAPTI SANDIM"

Adana'nın İmamoğlu ilçesini ziyaret etmesi beklenen Babacan, "İmamoğlu'na DEVA. 9 Ocak Salı günü Adana İmamoğlu'nda vatandaşlarımızla buluşacağız" notunu paylaştı.

Babacan’ın bu paylaşımının altına sosyal medya kullanıcılarından "meşazı aldık", "Ekrem İmamoğlu’yla ittifak yaptı sandım", "Elbet bir gün buluşacağız…" gibi yorumlar geldi.