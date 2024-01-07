DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi, ilçe başkanlığını kapattırdı

7 Ocak 2024 22:15 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 22:30

Yerel seçime sayılı günler kala DEVA Partisi’nde toplu istifa depremi yaşandı.

DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül ve Yönetim Kurulu üyeleri hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa ettiler. Partinin tabelası da indirilerek, parti binası kapatıldı.

TEŞEKKÜR GELMEYİNCE İSTİFA ETTİLER

İstifa gerekçelerini açıklayan DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül, 3 yıldır DEVA Partisi’nde görev aldıklarını, maddi manevi her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini fakat 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar’ın teşkilatlara bir teşekkür dahi etmediğini belirterek sitem etti.

Genel merkezin teşkilatlara değer vermediğini, teşkilatların sesine kulak vermediğini belirten Şengül, gelinen noktada DEVA’nın Tekirdağ il ve ilçelerinde seçim kazanma ihtimalinin olmadığını gördüklerini kaydetti.