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    DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi, ilçe başkanlığını kapattırdı

    DEVA Partisi’nde yerel seçim öncesi toplu istifa yaşandı. DEVA Partisi'nin Muratlı İlçe teşkilatı kendilerine teşekkür edilmediği, vefasızlık yapıldığı gerekçesiyle hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa ettiler. Partinin tabelası da indirilerek, parti binası kapatıldı.

    DEVA Partisi&#039;nde toplu istifa depremi, ilçe başkanlığını kapattırdı
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yerel seçime sayılı günler kala DEVA Partisi’nde toplu istifa depremi yaşandı.

    DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül ve Yönetim Kurulu üyeleri hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa ettiler. Partinin tabelası da indirilerek, parti binası kapatıldı.

    TEŞEKKÜR GELMEYİNCE İSTİFA ETTİLER

    İstifa gerekçelerini açıklayan DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül, 3 yıldır DEVA Partisi’nde görev aldıklarını, maddi manevi her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini fakat 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar’ın teşkilatlara bir teşekkür dahi etmediğini belirterek sitem etti.

    Genel merkezin teşkilatlara değer vermediğini, teşkilatların sesine kulak vermediğini belirten Şengül, gelinen noktada DEVA’nın Tekirdağ il ve ilçelerinde seçim kazanma ihtimalinin olmadığını gördüklerini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Deva PartisiAli Babacan
    Haberler > Politika > DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi, ilçe başkanlığını kapattırdı
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