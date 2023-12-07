DEVA Partisi'nde istifa depremi: Kurucu isimlerden Akalın görevinden ayrıldı

7 Aralık 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 18:11

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr

Yerel seçimlere az bir süre kala İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisinde de peş peşe ayrılıkar sürüyor. Özellikle 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden mağlup ayrılan muhalafette istifalar gün geçtikçe artıyor. DEVA Partisinde birçok ilde, ilçe başkanları ve kurucular partiden ayrılıklarını duyururken bir istifa da Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın'dan geldi.

İbrahim Alper Akalın partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Kamuoyuna duyurumdur! Kuruluşundan beri sunduğumuz fikirlerin ekseriyetle tersi yönünde alınan inisiyatifler neticesinde ve DEVA Partisi'nde siyaset yapmamın partiye ve ülkeye bir fayda getirmeyeceği kanaatiyle partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Saygılarımla.'

İSTANBUL'DA TOPLU İSTİFA

DEVA Partisi'nde geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul'daki 13 ilçe başkanı istifa etti.Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman ile Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih kurucu ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri partiden istifa etti.

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal'da Ağustos ayında partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Öte yandan Zonguldak Çaycuma İlçe Başkanı Ünal Kurt, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ve partiden istifa etti. Kurt istifasını şu sözlerle duyurdu:

“Bugün itibariyle Deva Partisi Çaycuma İlçe Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim. Her platformda ifade ettiğimiz gibi; siyaset, yalnızca halka hizmet için yapılırsa değerlidir. Aslolan ise parti logoları değil şanlı Türk bayrağımızdır. Daima bu minvalde hareket etmeye gayret gösterdik. Her daim ilçemize, ilimize ve ülkemize hizmet etme gayesi ile çalışmaya devam edeceğiz. 3 yıllık görev süremiz boyunca bizden desteklerini esirgemeyen değerli yol arkadaşlarıma, köy ve mahalle ziyaretlerinde bizi hep bağrına basan aziz Çaycuma halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Doğup büyüdüğümüz bu şehre faydalı olmak, bizim hiç bitmeyecek olan asli görevimizdi. Sevgi ve hürmetlerimizle”dedi.

İL BAŞKANLARI DA AYRILDI

DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtmişti. Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Haziran ayında ise Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan eski AK Parti milletvekili Sedat Kızılcıklı, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.