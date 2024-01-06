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    Caminin çatısına çıkan vatandaş Ali Babacan’a ‘Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat’ diye bağırdı

    DEVA lideri Babacan, İstanbul’da cuma namazı çıkışı bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Caminin çatısına çıkan vatandaş, “Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat” diye bağırdı.

    Caminin çatısına çıkan vatandaş Ali Babacan’a ‘Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat’ diye bağırdı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Samandıra'daki Ebubekir Sıddık Camii'nin çatısına çıkan bir kişi, cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babaca’a “Türkiye'nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan'ı arkadan hançerlediğini anlat." diyerek seslendi.

    “ERDOĞAN’I ARKADAN HANÇERLEDİN”

    İddiaya göre adının A.B. olduğu öğrenilen kişi Babacan'ın protesto etmek için caminin çatısına çıktı. A.B, Babacan'ın cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet ettiği esnada bağırmaya başladı.

    Caminin çatısından Babacan'a seslenen A.B., "Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan'ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat doğruları, bu millet doğruları bilsin. Sarıkamış şehitlerine 'amin' deyip tezkereyi imzalamayarak camide neden duruyorsun?" diye bağırdı.

    O anlarda Babacan'ın, çevredekilerle selamlaşmaya devam ettiği görüldü. Babacan'a yönelik protesto, vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.  Babacan'a " Türkiye'nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan'ı arkadan hançerlediğini anlat." diyerek seslendi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali BabacanDeva PartisiCuma Namazı
    Haberler > Politika > Caminin çatısına çıkan vatandaş Ali Babacan’a ‘Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat’ diye bağırdı
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