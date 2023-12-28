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    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Yerel seçimlere 3 aydan az bir zaman kalırken DEVA Partisi lideri Babacan 75 noktada yarışa girecek adaylarını açıkladı. Babacan, “Göreceğiz ki bizim başkanlarımız örnek belediyecilik nedir, tüm Türkiye'ye gösterecekler” dedi.

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2024 yerel seçimleri için düzenlenen Aday Tanıtım Toplantıları’nın ikincisinde konuştu. Programda, ilk etapta açıklanan belediye başkan adaylarına ek olarak yeni belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı.

    Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik parti mensuplarının ve davetli konukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Aday tanıtım programına gençlere selam göndererek başlayan Ali Babacan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

    “YAZIK, GERÇEKTEN ÇOK YAZIK”

     “Aziz şehitlerimizin manevi hatıratını incitecek sorumsuz beyan ve davranışları üzülerek izliyoruz. Kutsal kitabımızda, haklarında ‘ölü’ tabirinin bile kullanılmasının uygun görülmediği şehitlerimizin ebediyete uğurlandığı törenleri, kaosa dönüştürmek, siyasi şov alanına çevirmek, istismar siyasetinden başka bir şey değildir, arkadaşlar. Yazık, gerçekten çok yazık. Bu vesileyle şunu da vurgulamak istiyorum ki; Terörün ve şiddetin karşısında milletçe tek vücut olmamız gerekiyor. Komşularımız ve müttefiklerimiz şunu anlamalı: Mesele bu ülkenin egemenliğiyse, mesele bu ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüyse; Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle bir olur; gereken her türlü mücadeleyi verir.”

     “BELEDİYECİLİK BİR RANT KAPMA, RANT PAYLAŞMA YARIŞI DEĞİLDİR”

    “Bu ülkede belediye deyince insanların kafasında ilk çağrışım yapan kelime rant. Belediye seçimlerini bir rant kapma yarışı olarak görüyorlar. Bir rant paylaşım yarışı olarak görüyorlar. Belediyecilik arkadaşlar bir rant kapma, rant paylaşma yarışı değildir. Belediyecilik hizmet yarışıdır. Ve bu hizmeti temiz bir şekilde yapmanın yarışıdır. İşte biz bu inançla bu ilkeyle yola çıktık. Ve inşallah arkadaşlar göreceğiz ki bizim başkanlarımız örnek belediyecilik nedir, tüm Türkiye'ye gösterecekler.”

    “YEREL SEÇİMLER BİR UYARI İÇİN FIRSAT”

     “Hükûmetin ilk on ayki icraatından memnun musunuz, değil misiniz? Bunun da bir mesajı olacak yerel seçimler. Dolayısıyla bu yerel seçimler vatandaşlarımıza hükûmeti uyarmak için, arkadaş ben sana kerhen de olsa oy vermiştim, ki elli iki puanın içinde kerhen oy veren çok insan var, ben sana oy vermiştim ama yanlış yoldasın, yanlış yapıyorsun, bu ülke fakirleşmeye devam ediyor, bu ülkede adaletsizlik hukuksuzluk çoğalıyor mesajı vermek için de çok önemli bir fırsattır. Dolayısıyla biz bütün bu yerel seçim çalışmalarımızda ne diyeceğiz, bir biz daha etkin yönetiriz iyi yönetiriz, diyeceğiz, iki temiz yönetiriz diyeceğiz; ama aynı zamanda diyeceğiz ki eğer hükûmeti, iktidarı uyarmak istiyorsanız yerel seçimler aynı zamanda hükûmete sarı kartı göstermenin çok önemli bir vesilesidir diyeceğiz.”

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali Babacan
    Haberler > Gündem > Ali Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı! İçinde büyükşehir için isimler de var
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