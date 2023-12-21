Babacan’dan İmamoğlu ve Yavaş'a 'korkak' diyen Akşener’e tepki

21 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:29

Yerel seçim 3 ay gibi bir süre kalırken 6’lı masanın eski ortakları birbirine düştü. CHP’nin ittifak teklifini reddederek seçime tek başına girme konusunda kararlı bir tutum sergileyen İYİ Parti, kendi içindeki 'istifa' depreminin yanı sıra muhalefetin diğer üyelerinin de hedefi haline geldi.

BABACAN’DAN AKŞENER’E TEPKİ

Son olarak DEVA Partisi lideri Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında ‘korkak’ sözleriyle siyasetin gündemine oturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Akşener’in sözlerini ‘hicap verici’ olarak değerlendiren Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız" dedi.

“SUÇLAMA YARIŞI HAYAL KIRIKLIĞINI DERİNLEŞTİRİYOR”

TBMM’de düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi;

Son 6 aydır yaşadığımız bir gerçeği de burada ifade etmek istiyorum. Biz, muhalefet bloğu olarak, büyük bir inanç ve umutla girdiğimiz genel seçimlerde arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamadık. Seçim sonuçları, sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk oluşturdu. Bunun da farkındayız. Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları, partilerin birbirlerini suçlama yarışı, bu hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor.

“DÜN ELİNİ TUTTUĞUNA BUGÜN DÜŞMAN DERSENİZ GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ”

Şurada seçime üç ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün düşman derseniz güven oluşturamazsınız. Dün adayımdır dediğinize bugün korkak derseniz güven oluşturamazsınız.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri, geçtiğimiz günlerde partisinin Uşak’taki bir programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı hedef almıştı. İki ismin Mayıs seçimlerindeki tutumuna tepki gösteren Akşener, “Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu kabul etmedi” demişti.