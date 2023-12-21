Naci Görür, İYİ Parti’nin İstanbul adayı mı olacak? Görür'den açıklama geldi

21 Aralık 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:06

Genel seçimleri geride bırakan Türkiye, adım adım yerel seçimleri doğru gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu, (YSK)seçim takvimini ve yasaklarını duyururken siyasi partiler sahadaki hazırlıklarını ve aday belirleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Özgür Özel’le yeni bir başlangıç yapan CHP’nin yerel seçimde iş birliği önerisini reddeden İYİ Parti, üst düzey istifalarla sarsılırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için 'korkak' nitelemesi yapan Akşener’in partisinin İstanbul ve Ankara adayı merak ediliyor.

SİYASETTE SÜRPRİZ NACİR GÖRÜR İDDİASI

Daha önce pop dünyasından Mustafa Sandal ve Hakan Peker gibi isimlerle adaylık için dirsek temasında bulunan İYİ Parti’nin İstanbul için ünlü jeoloji profesörü Naci Görür’ü aday gösterebileceği siyaset kulislerinde konuşuluyor.

İddianın sahibi Tv100’de program ve yazarlık yapan gazeteci Kübra Par. Son 15 günde iki kez sallanan Marmara’nın ardından gözlerin yeniden çevrildiği İstanbul’da olası deprem tartışmaları devam ederken Prof. Görür’ün Akşener partisinde İstanbul adayı olabileceğini öne sürdü.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ses getiren iddiayla ilgili ne diyeceği oldukça merak edilen Naci Görür, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TGRT Haber'e konuşan Görür, siyaset üstü kalmak istediğini söyledi.

Görür, şunları söyledi;

"Deprem siyaset üstü bir şey. Ben de siyaset üstü kalmak istiyorum. Beni yakıştıranlar olmuş ama kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim. Biz göçük altındakileri İYİ Parti'li CHP'li AK Partili diye kurtarmıyoruz."

Ayrıca iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Görür, şunları söyledi;

Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyid ettirmek istiyorlar. Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık oluşturmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım. Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AK Parti, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında hasbel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle.

https://twitter.com/nacigorur/status/1737773005986533782

YEREL SEÇİM İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen Görür’ün kısa bir süre önce yaklaşan yerel seçimle ilgili vatandaşlara seslenerek tercihlerini deprem dirençli kentler vadeden siyasilere oy vermelerini istemişti.

Deprem uyarısıyla ilgili göz yaşlarını tutamadığı görüntülerle hafızlara kazınan Görür, "Nerede yaşıyorsanız yaşayın, o kentin yerel yöneticlerinden ve merkezi yönetimden oranın deprem dirençli hale getirilmesini talep edin ve siyasi tercihlerinizi ona göre kullanın" ifadelerini kullanmıştı.