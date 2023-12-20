Naci Görür'den Yedisu fayı uyarısı! 'Deprem tekerrür periyodu doldu, tam risk altında'

20 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:55

Olası İstanbul ve Marmara depremleri hakkında sık sık uyarılarda bulunan ve geç kalınmadan alınması gereken önlemlere dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, TV100'de Tunceli bölgesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Görür, bölgede 7'nin üzerinde bir depremin beklendiğini ifade etti.

"DEPREMİN TEKERRÜR PERİYODU DOLDU"

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane’nin hemen yakınından gelir, Kuzey Anadolu fayına birleşir. O fay Erzincan’ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayıyla birleşir. Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784’te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur.

7’nin üzerinde bir depremden bahsediyorum. Onun için ben birkaç gün önce söyledim, 'Tunceli’ye dikkat edin, Tunceli’yi depreme hazırlayın, Pülümür’ü depreme hazırlayın. Bunlar gerçekten tehdit altında.' Aynen Hatay'a, Kahramanmaraş'a ve Elazığ'a söylediğimiz gibi. Tunceli'ye sahip çıkın, Tunceli önemli. Tunceli tam riskin altında."