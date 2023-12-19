Naci Görür'den Gümüşhane'de 1 gün arayla olan 2 deprem hakkında korkutan sözler: Stres yükleyebilir

19 Aralık 2023 00:52 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 01:47

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye dün gece yarısına doğru yine peş peşe depremlerle beşik gibi salandı. Önce Merkez üssü Kelkit ilçesi olan Gümüşhane'de bir deprem oldu. 5 dakika sonra ise Erzincan'da deprem meydana geldi. Gümüşhane'deki depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Erzican'dakinin ise 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası yerel sakinler kısa süreli bir panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gümüşhane'deki 4,1'lik depremle ilgili diğer ayrıntıları verdi. Buna göre; saat 23:23 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Gümüşhane'de önceki gün bir deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak hesaplanmıştı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Gümüşhane bir gün arayla 4'ün üzerinde 2 deprem meydana gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar korkularını dile getirirken ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"YEDİSU FAYINA STRES YÜKLEYEBİLİR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Görür, "Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle" dedi.

İşte Görür'ün o açıklaması;

GÜMÜŞHANE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle birçok fay hattına sahiptir. KAFZ olarak bilinmekte olan Kuzey Anadolu Fay Hattı Gümüşhane’ye 80 KM yakınlıktan geçmesi nedeniyle Gümüşhane deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir.

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Bu nedenle Türkiye’de gerçekleşen birçok depremin sorumlusu olarak da bilinmektedir. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı neredeyse tüm Kuzey Anadolu’yu kapsamakta olan bir fay hattıdır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle sık sık deprem meydana gelmesine de sebep olmaktadır. Son olarak gerçekleşen Gümüşhane merkezli depremin ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı birçok vatandaşın araştırmakta olduğu konular arasında yer aldı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı yani (KAF) dünyanın en hızlı hareket eden fay hatları arasında olması nedeniyle en büyük tehlike arz eden fay hatları arasında da yer almaktadır.