Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)

18 Aralık 2023 23:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 00:35

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün akşam saatlerinde Van'da meydana gelen depremin ardından bu kez Gümüşhane ve Erzincan sallandı. Önce Merkez üssü Kelkit ilçesi olan bir deprem oldu. 5 dakika sonra ise Erzincan'da deprem meydana geldi. Gümüşhane'deki depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Erzican'dakinin ise 3,7. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası yerel sakinler kısa süreli bir panik yaşadı.

AFAD AYRINTLARI PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gümüşhane'deki 4,1'lik depremle ilgili diğer ayrıntıları verdi. Buna göre; saat 23:23 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Gümüşhane'de dün de bir deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak hesaplanmıştı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Gümüşhane bir gün arayla 4'ün üzerinde 2 deprem meydana gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Özellikle sosyal medya kullanıcılar korkularını dile getirirken ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Görür, "Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle" dedi.

İşte Görür'ün o açıklaması;

ERZİNCAN DA 3,7 İLE SARSILDI

Öte yandan Gümüşhane ile sınır olan illerden Erzincan'da ise bu depremden yaklaşık 5 dakika sonra 3,7'lik bir sarsıntı meydana geldi.

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