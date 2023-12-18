Van'da korkutan deprem! (AFAD, Kandilli Rasatahesi son depremler listesi...)

18 Aralık 2023 21:24 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 21:43

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin muhtelif noktalarından depremler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Van sallandı... Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ancak deprem sonrası yerel halk arasında kısa süreli bir korku oluştu.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Kandilli Rasathanesi, depremin saat 21:08'de gerçekleştiğini ve derinliğinin 5 kilometre olduğunu bildirdi.

VAN 2011'DE BÜYÜK YARA ALMIŞTI

Van ilimizde daha önce büyük depremler meydana gelmişti. 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem, kent merkezinde ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedildi ve bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar vererek çok sayıda can kaybına yol açmıştı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...