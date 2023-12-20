Naci Görür, 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı! İstanbul depremi için 7,2'ye dikkat çekti

20 Aralık 2023 00:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 00:08

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Türkiye'nin dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar Marmara depremi konusunda uyarılarını sık sık dile getiriyor. Bölgedeki son sarsıntılar İstanbul'da yürekleri ağza getirirken İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Görür Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Marmara Depremi ve Sanayide Deprem Etkisi" konulu panelde söz aldı. Görür, Gebze Ticaret Odası ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde, olası bir Marmara depreminde, bölgede üretim yapan sanayi kuruluşlarının etkileneceğini belirtti.

"İSTANBUL'UN DEPREMDE ÇÖKMESİ HALİNDE GEBZE'NİN ÇÖKMEMESİ LAZIM"

Görür, Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 60'ına yakınını karşıladığını aktararak, bu bölgedeki olası bir afette, Türkiye ekonomisinin yaşayacağı zorluklara değindi. Deprem konusunda Gebze'nin, özel olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Görür, "İstanbul'un depremde çökmesi durumunda, İstanbul'un daha hızlı ayağa kalkması için Gebze'nin çökmemesi lazım, yani sanayinin çökmemesi." dedi.

İSTANBUL İÇİN 6 VE ÜZERİNDEKİ DEPREMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın, Marmara Denizi'ndeki yapısından bahsederek, "Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu var. 3 kollu bir fay, bu fay kilitli bir fay. 'Kilitli bir fay' demek enerji biriktiriyor. Bu kol günün birinde kırılacak. Kırıldığı takdirde, en fazla 7 büyüklüğüne varabilir. Eğer kolun 45 kilometrelik uzunluğunun tamamı kilitli olup, kırılırsa 6 ve üzeri deprem olur. İkinci kol ise Yeşilköy açıklarından, orta Marmara, Silivri açıklarına kadar. Bu kola 'Kumburgaz kolu' diyoruz. Yaklaşık 70 kilometre uzunluğundadır. Bu kırıldığı takdirde, minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir." değerlendirmesinde bulundu.

"ENERJİ BİRİKTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Görür, Silivri açıklarından başlayan ve Tekirdağ'a giden fay kolunun ise 1912 yılında Şarköy depreminde kırıldığına işaret ederek, "Dolayısıyla enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Kırılıp da ayrı bir deprem oluşturmayacağını düşünüyoruz. Kırıldığı zaman bu kol da 7,2'lere varan deprem üretebilir." dedi.

"DEPREMİN KUMBURGAZ KOLU ÜZERİNDEN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Marmara bölgesinde beklenen depremin, birçok farklı senaryoyla gerçekleşebileceğine değinen Görür, "Biz depremin, Kumburgaz kolu üzerinde başlayacağını düşünüyoruz. Daha sonra başka bölgeleri kıracağını veya 6 Şubat'ta güneyde olan depremdeki gibi fayın diğer kolları da kırılabilir. Güney bölgesinde 2 fay birbirini tetiklemek suretiyle kırıldı. Bu da peş peşe kırılabilir. O zaman depremin büyüklüğü 7,5'e kadar çıkabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK" DİYREK UYARDI

Görür, Marmara Denizi'nin ortasında oluşan deprem boşluğunun muhakkak kırılacağını ve depreme neden olacağını vurgulayarak, "1912 ve 1999 yıllarında Marmara Denizi'nin iki tarafında da deprem olmuş. İkisinin ortasında 1766 yılından beri deprem yok. O aradaki deprem boşluğu muhakkak dolacak. Bunun başka bir yolu yok. Doğuda ve batıda deprem olursa, ikisinin arası muhakkak kırılmak zorundadır. Bu bölgenin periyodu doldu. Bu işin şakası yok." şeklinde konuştu.