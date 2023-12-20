Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’a çok sert ‘ölü fay’ cevabı: Bilim adamı değil

20 Aralık 2023 12:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:17

Çok sayıda büyük fay hattının geçtiği Türkiye, coğrafi konumundan ötürü büyük bir deprem riski altında. Yakın tarihte çok sayıda yıkıcı deprem meydana geldi. Son olarak 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem acı yüzünü gösterdi. Depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Türkiye'nin deprem gerçeği tartışılmaya devam ederken nüfusun en yoğun olarak yaşadığı Marmara Bölgesi, 15 gün içerisinde 2 kez sallandı.

Bursa Gemlik merkezli 5.1 ve Yalova Çınarcık merkezli 4.1’lik depremler gündeme geldi.

Söz konusu depremler korkuya neden olurken gözler yeniden 1999’daki şiddetli depremde büyük yara alan İstanbul’a çevrildi.

Uzmanlar, İstanbul’da olası bir depremin büyük bir yıkıma yol açacağını söylüyor. Hal böyle olunca 20 milyona yakın şehirde alınması gereken önlemler hayati önem taşıyor.

Ancak bilim insanları zaman zaman Marmara ve İstanbul özelindeki olası deprem yorumlamalarıyla ihtilafa düşerek birbirlerine sert eleştiriler yöneltiyor.

GÖRÜR'DEN ÜŞÜMEZSOY'A SERT SÖZLER

Bu bağlamda yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün hedefinde Prof. Dr. Şener Üşümezsoy vardı.

TV100’de katıldığı canlı yayın programında konuşan Görür, Üşümezsoy’un Marmara’daki fay hattının ölü olduğunu söylemesine sert tepki gösterdi. Prof. Görür, “Onu diyenler bilim adamı değil.” şeklinde konuştu.

Görür, programın moderatörü Candaş Tolga Işık'ın "Prof. yazıyor adamın başında." demesine ise şu şekilde karşılık verdi;

Titre taşımak sizi bilim adamı olduğunuz göstermez. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir.

“DEPREM OLMAYACAK DEMEK BÜYÜK BİR VEBAL ALTINA GİRMEK DEMEKTİR”

İstanbul’da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir. Milyonlarca insanın can güvenliği noktasında bu kadar sorumsuz bu kadar bilgiye dayanmadan beyanat vermek yarın deprem olduğunda ölecek binlerce insanın günahını yüklenmek demektir.