Sivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

7 Ocak 2024 20:17 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 20:28

Sivasspor Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-1 mağlup ederken, Arnavutluk futbolcusu Rey Manaj 2 gol attı.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkardı. Türkiye Kupası maçlarında da 3 golü bulunan Rey Manaj toplamdaki gol sayısını da 11’e yükseltti.

GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

Sivasspor’da Kayserispor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samu Saiz ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi.

Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Manaj cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Rey Manaj

"ASKER BÜLENT" SELAMI ÇAKTI

Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti. Deneyimli çalıştırıcı daha sonra taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa, “Kayseri hatırası 2024” notu eklendi. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim topladı.

Bülent Uygun Fenerbahçe'de gol kralı olduğu sezon asker selamı verdiği gol sevinçleriyle hafızalarda yer etmişti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Kadro yapısı itibarıyla eksiklikler olunca sakatlıktan çıkan futbolcuların maç kondisyonları eksik olunca ister istemez oyunda düşüşler oldu. Oyun planlarında, sistemlerde ve taktiklerde değişiklikler yaparak maçı dakika dakika planladık. 90 dakika içerisinde bazı bölümlerde üstün oynadığımız zamanlar oldu, bazen rakibe verdiğimiz zamanlar oldu.

Dolayısıyla 3-4 transfer yapacağız, yönetimimiz o konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Yarından itibaren başlıyoruz. Daha iyisini ve daha güzelini yapmaya, daha çok çalışmaya, hırsımız, mücadelemizle bambaşka bir Sivasspor'u kısa zamanda sevenlerimize izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.