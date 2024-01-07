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    Sivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

    Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta ezeli rakibi Kayserispor'u deplasmanda 3 golle deviren Sivasspor'da gözler Galatasaray'a çevrildi. Kırmızı-Beyazlılar zorlu mücadelede en büyük kozundan yararlanamayacak.

    Sivasspor&#039;un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Sivasspor Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-1 mağlup ederken, Arnavutluk futbolcusu Rey Manaj 2 gol attı.

    26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkardı. Türkiye Kupası maçlarında da 3 golü bulunan Rey Manaj toplamdaki gol sayısını da 11’e yükseltti.

    GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

    Sivasspor’da Kayserispor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samu Saiz ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi.

    Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Manaj cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

    Sivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

    Rey Manaj

    "ASKER BÜLENT" SELAMI ÇAKTI

    Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti. Deneyimli çalıştırıcı daha sonra taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

    Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa, “Kayseri hatırası 2024” notu eklendi. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim topladı.

    Bülent Uygun Fenerbahçe'de gol kralı olduğu sezon asker selamı verdiği gol sevinçleriyle hafızalarda yer etmişti.

    TRANSFER AÇIKLAMASI

    Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Kadro yapısı itibarıyla eksiklikler olunca sakatlıktan çıkan futbolcuların maç kondisyonları eksik olunca ister istemez oyunda düşüşler oldu. Oyun planlarında, sistemlerde ve taktiklerde değişiklikler yaparak maçı dakika dakika planladık. 90 dakika içerisinde bazı bölümlerde üstün oynadığımız zamanlar oldu, bazen rakibe verdiğimiz zamanlar oldu.

    Dolayısıyla 3-4 transfer yapacağız, yönetimimiz o konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Yarından itibaren başlıyoruz. Daha iyisini ve daha güzelini yapmaya, daha çok çalışmaya, hırsımız, mücadelemizle bambaşka bir Sivasspor'u kısa zamanda sevenlerimize izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    SivassporGalatasarayRey Manaj
    Haberler > Spor > Sivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
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