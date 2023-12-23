23 Aralık 2023 19:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 19:33

Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

86'da attığı golle takımına 3 puanı getiren 26 yaşındaki futbolcu 9 golün 6'sını Süper Lig'de 3’ünü ise Türkiye Kupası’nda kaydetti.

Servet Çetin yönetiminde bu sezon ilk iç saha maçını kazanan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken son sıradaki İstanbulspor 8 puanda kaldı.

SERVET ÇETİN: GOL GEÇ GELDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin maçın ardından şunları söyledi:

"İstanbulspor geçen hafta Trabzonspor’a karşı iyi futbol oynadı. Futbolcu arkadaşlara 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmamız gerektiğini söylemiştim. Gol geç geldi. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Maçlar kazanılmıyor. Bizim adımıza iyi bir galibiyet oldu. Oyundan biz de memnun değiliz ama skora bakacağız artık.

Çok konuşmayayım diyorum ama ufak şeyler söylemeliyiz. Daha biz ne yapabiliriz bu takım için? 21 puanımız var. Sivasspor benim değer verdiğim bir yer. Zarar verecek de bir şey yapmam. Biz zor şartlarda hem maddi hem de oyuncu yapısı anlamında zor şeylerle mücadele ediyoruz. İnsanlar bunu görmüyor. Biz gelen oyuncuları sezon içerisinde oynata oynata hazır hale getirmeye çalıştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum işin açıkçası. Bu sene gerçekten zor bir sene.”