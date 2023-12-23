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    Karagümrük yanıyor! Gaziantep FK geldi 3 attı, yenilgi serisi 3 maça çıktı

    Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Gaziantep FK, deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Karagümrük, üst üste 3'üncü, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

    Karagümrük yanıyor! Gaziantep FK geldi 3 attı, yenilgi serisi 3 maça çıktı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük'e konuk olan Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Dragüş, Gradel ve N'Koulou'nun golleriyle 0-3 kazandı.

    4 maçlık galibiyet hasretine son veren Marius Sumudica'nın takımı yeni yıla 19 puanla girerken, Karagümrük 17 puanda kaldı.

    ŞOTA YENİLGİYLE BAŞLADI

    Yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Karagümrük, üst üste 3'üncü, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

    Karagümrük yanıyor! Gaziantep FK geldi 3 attı, yenilgi serisi 3 maça çıktı

    Max Gradel'in gol sevinci

    Stat: Atatürk Olimpiyat

    Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

    VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)

    Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk 75 Riascos)

    Gol: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)

    Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Gaziantep Fk
    Haberler > Spor > Karagümrük yanıyor! Gaziantep FK geldi 3 attı, yenilgi serisi 3 maça çıktı
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