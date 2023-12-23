Karagümrük yanıyor! Gaziantep FK geldi 3 attı, yenilgi serisi 3 maça çıktı
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Gaziantep FK, deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Karagümrük, üst üste 3'üncü, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük'e konuk olan Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Dragüş, Gradel ve N'Koulou'nun golleriyle 0-3 kazandı.
4 maçlık galibiyet hasretine son veren Marius Sumudica'nın takımı yeni yıla 19 puanla girerken, Karagümrük 17 puanda kaldı.
ŞOTA YENİLGİYLE BAŞLADI
Yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Karagümrük, üst üste 3'üncü, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.
Max Gradel'in gol sevinci
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk 75 Riascos)
Gol: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)