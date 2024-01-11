Kerem Aktürkoğlu kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu neden, nasıl kırmız kart gördü, ne yaptı?

11 Ocak 2024 20:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 20:21

Kerem Aktürkoğlu kaç maç ceza alacak, neden kırmızı gördü? Kerem Aktürkoğlu uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu kaç maç ceza alacak merak edildi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu neden, nasıl kırmız kart gördü, ne yaptı sorusu da maçı izleyemeyenler tarafından araştırıldı. İşte sebebi…

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu, karara itiraz ederek tepki gösterdi. Maçın son anlarında Kerem Aktürkoğlu’nu teknik ekip ve Okan Buruk zor sakinleştirebildi. Kerem Aktürkoğlu’nun kaç maç ceza alacağı henüz belli değil ancak Kerem’in 3-4 maç ceza alacağı tahmin ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN KIRMIZI GÖRDÜ?

Maçın 90+6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi’ye yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

25 yaşındaki futbolcu saha kenarına gelirken 4. hakeme tepki gösterirken, Teknik Direktör Okan Buruk oyuncusunu sakinleştirdi.