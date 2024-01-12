Rıdvan Dilmen, geceye damga vuran pozisyonu yorumladı! Galatasaraylı oyuncular penaltı beklemişti

12 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 11:12

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybetti.

Kerem Demirbay'ın golüyle öne geçmesine rağmen Koita'nın penaltısına engel olamayan Sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Karşılaşma sonrası hakem Zorbay Küçük'ün kararları geceye damga vurdu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonları yorumladı.

RIDVAN DİLMEN: POZİSYON PENALTIYDI

Sivassporlu Abdülkadir Parmak'ın Galatasaraylı Mertens ile girdiği pozsiyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen "Hakemin skoru 2-0'a getirebilecek penaltı pozisyonunu vermemesi bence skoru etkiledi. Oyuncu düştü ama orada eli vücuttan çok açıldı. O top da Mertens'e gelmişti. Bir kere rakibinin avantajını kaybetmesini sağladı bu hamle." ifadelerini kullandı.

Pozisyona VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini bildiren Rıdvan Dilmen, "Acaba Halil Dervişoğlu, Abdulkadir Parmak'a faul mü yaptı diye baktım ama o zaman da VAR'ın çağırması gerekiyor. Benim futbol ölçülerime göre pozisyon penaltıydı. Kural da muhtemelen öyle diyordur. Tabi maç 2-0 olacaktı o zaman rahatlayacaktı." dedi.