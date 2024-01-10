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    Edin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Konyaspor'a attığı 3 golle Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya yükselten Edin Dzeko, Bonucci transferini değerlendirdi. Boşnak santrfor transferde katkısı olduğu iddialarına da cevap verdi.

    Edin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor'u 7-1 yendi. Sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü. Boşnak santrfor Edin Dzeko ligde gollerini sürdürdü.

    SON 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

    Müsabakanın 11. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçiren 37 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada ve 40. dakikada birer gol daha kaydederek hat-trick yaptı.

    Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında da ağları sarsan tecrübeli santrfor, üst üste 2 maçta gol atmayı başardı. Ligde sarı-lacivertlilerin oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol bulan Dzeko, bu gollerle ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı.

    Dzeko ayrıca Gaziantep FK ve Pendikspor'un ardından Konyaspor'a da bir maçta 1'den fazla gol atmış oldu.

    Edin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi

    DZEKO'DAN BONUCCİ YORUMU

    Dzeko, maçı tribünden izleyen yeni transfer Leonardo Bonucci için "Takımın ofansif anlamda olduğu kadar defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Sonuçlara baktığınızda ofansif hücum oyuncuları ön plana çıkıyor gibi görülebilir ama günün sonunda önemli olan şey takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmektir. Her oyuncu bize yardımcı olabilmek için buraya gelecektir. Şu an resmiyet kazandı mı bilmiyorum ama kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor. Takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyorlar. Oynanacak çok fazla maç var. Hep birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

    GOL KRALLIĞI İÇİN NE DEDİ?

    İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında attığı gollerle 16 gole ulaşarak krallık yarışında zirvede tek kalan Dzeko, şöyle devam etti:

    "Ben Fenerbahçe’ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Gol ve asist yapabiliriz ama en önemli şey takımın göstereceği performans. Bu performansla golleri atabilirsiniz. İyi oynayabilirsek bu golleri atabiliriz. Benim için ana hedef takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz ve takım olarak bu kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyoruz."

    TRANSFERLERDE ROLÜ VAR MI?

    Son olarak Fenerbahçe'nin yaptığı transfer görüşmelerinde devreye girdiği iddialarıyla ilgili konuşan Dzeko, "Ben futboluma odaklanmış durumdayım. Burayı tercih etmek onlar adına zor değil. İyi oynayan bir ekibiz ve dört kulvarda mücadele ediyoruz. Harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip bir kulübüz. Yeni gelen oyuncuların seçimlerine bakacak olursak buraya gelirken çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

    Edin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeEdin Dzeko
    Haberler > Spor > Edin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi
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