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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe ara transfer döneminde ilk imzayı Leonardo Bonucci'ye attırdı. 36 yaşındaki İtalyan stoper sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu 6 aylık sözleşme imzalayacak. Yarım sezonluk kazancı ise 1.2 milyon euro olacak.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen 36 yaşındaki İtalyan savunmacı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

    Bonucci, sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerinin tamamlanması halinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

    ARA TRANSFERDE İLK İMZA BONUCCİ'DEN

    İtalyan futbolcu, anlaşmanın sağlanması halinde sarı-lacivertli takımın ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olacak.

    2006 yılında İtalyan ekibi Inter’in 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Bonucci, 1 sene sonra Treviso’ya kiralandı. Burada 1,5 sezon forma giyip geri dönen Bonucci, daha sonra Pisa’da yarım sezon oynadı.

    2010 yılında Juventus’a transfer olup burada 7 sezon forma giyen savunma oyuncusu, ardından bir başka İtalyan devi Milan’la anlaştı.

    Kırmızı-siyahlı takımın formasını 1 sezon giyip yeniden Juventus’a dönen tecrübeli futbolcu, sezon başında Almanya temsilcisi Union Berlin’e imza atarak ilk kez İtalya dışına çıktı.

    İTALYA'NIN EN BÜYÜK STOPERLERİNDEN

    Juventus formasıyla kariyerinde 502 resmi maça çıkan Bonucci, Milan’da ise 51 maçta boy gösterdi. 36 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı formasını da 121 kez giyip, 8 gol sevinci yaşadı.

    Bonucci, 2016'da İtalya'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi olurken, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla şampiyonluk yaşadı.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldi

    İSMAİL KARTAL'DAN BONUCCİ SÖZLERİ

    Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi Bonucci konuştu. Kartal'ın beIN Sports'a yaptığı açıklama şöyle:

    "Cezalı ve sakat oyuncularımızın takıma geri dönmeleri beni fazlasıyla mutlu ediyor, çünkü takım içinde rekabeti artırabiliyoruz. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oyuncularımıza fazla yük bindirmeden, bu sıkışık periyodu bu şekilde atlatmayı planlıyoruz. Birkaç alternatiflerimiz vardı.

    Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden geçsin, imzasını atsın, sonra oturup konuşacağız."

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldi
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