Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Leonardo Bonucci'de işlem tamam, Fenerbahçe'nin stoperi imzaya geliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 500 bin avro öneren Fenerbahçe, bir yıl da performansa dayalı opsiyonlu sözleşme sundu.

    Leonardo Bonucci&#039;de işlem tamam, Fenerbahçe&#039;nin stoperi imzaya geliyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Juventus ve İtalya Milli Takımı efsanesi Leonardo Bonucci'yle anlaşmaya vardı.

    Bir süredir adı sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli stoperin menajeri geçtiğimiz Fenerbahçe yönetimiyle transfer masasına oturmuştu. Bonucci tarafı kendilerine iletilen teklifi kabul etti, imza süreci başladı.

    BONUCCİ UNİON BERLİN'İ SEÇMİŞTİ

    Juventus efsanesi Leonardo Bonucci yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak Şampiyonlar Ligi nedeniyle Bundesliga ekibi Union Berlin'e 1 yıllık imza atmıştı.

    Leonardo Bonucci'de işlem tamam, Fenerbahçe'nin stoperi imzaya geliyor

    BONUCCİ'NİN EURO 2024 HEDEFİ

    Önceliği bu sezonu kurtarmak olan Fenerbahçe, Union Berlin’le olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Bonucci’ye teklif yaptı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuya yarım sezon için 500 bin avro öneren Fenerbahçe, bir yıl da performansa dayalı opsiyonlu sözleşme sundu.

    İtalya ile son defa Avrupa Şampiyonası’nda boy göstermek isteyen Bonucci’nin bu gerekçeyle sarı lacivertlilere "evet" cevabı gönderdi.

    Ülkesinde İnter, Milan ve Juventus’ta forma giyen İtalya Millî Takımı’nın efsane isimlerinden 36’lık Leonardo Bonucci, EURO 2024’te forma giyebilmek için Fenerbahçe’yi fırsat olarak görüyor.

    Leonardo Bonucci'de işlem tamam, Fenerbahçe'nin stoperi imzaya geliyor

    Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Leonardo Bonucci'de işlem tamam, Fenerbahçe'nin stoperi imzaya geliyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Bülent Uygun'dan "delikanlı hakem istiyoruz" sözleri - SporSivasspor - Galatasaray maçı öncesi Bülent Uygun'dan "delikanlı hakem istiyoruz" sözleriDünyadan bir 'Kaiser' geçti - SporDünyadan bir 'Kaiser' geçtiBeşiktaş'a imzayı atan Fernando Santos'tan ilk açıklamalar - SporBeşiktaş'a imzayı atan Fernando Santos'tan ilk açıklamalarBeşiktaş hocasını buldu, şimdi hedef transfer bombası - SporBeşiktaş hocasını buldu, şimdi hedef transfer bombasıAbdülkerim Bardakçı'nın baş döndüren yükselişi - SporAbdülkerim Bardakçı'nın baş döndüren yükselişiFenerbahçe savunmaya dünyaca ünlü bir ismi katmak üzere - SporFenerbahçe savunmaya dünyaca ünlü bir ismi katmak üzere2024 ara transfer dönemi ne zaman başlar? - Spor2024 ara transfer dönemi ne zaman başlar?Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos İstanbul'a geldi - SporBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos İstanbul'a geldiAlman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti - SporAlman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybettiBeşiktaş gözden çıkardığı Jean Onana için Fransız deviyle el sıkıştı - SporBeşiktaş gözden çıkardığı Jean Onana için Fransız deviyle el sıkıştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...