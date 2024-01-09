Leonardo Bonucci'de işlem tamam, Fenerbahçe'nin stoperi imzaya geliyor

9 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 18:31

Fenerbahçe, Juventus ve İtalya Milli Takımı efsanesi Leonardo Bonucci'yle anlaşmaya vardı.

Bir süredir adı sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli stoperin menajeri geçtiğimiz Fenerbahçe yönetimiyle transfer masasına oturmuştu. Bonucci tarafı kendilerine iletilen teklifi kabul etti, imza süreci başladı.

BONUCCİ UNİON BERLİN'İ SEÇMİŞTİ

Juventus efsanesi Leonardo Bonucci yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak Şampiyonlar Ligi nedeniyle Bundesliga ekibi Union Berlin'e 1 yıllık imza atmıştı.

BONUCCİ'NİN EURO 2024 HEDEFİ

Önceliği bu sezonu kurtarmak olan Fenerbahçe, Union Berlin’le olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Bonucci’ye teklif yaptı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuya yarım sezon için 500 bin avro öneren Fenerbahçe, bir yıl da performansa dayalı opsiyonlu sözleşme sundu.

İtalya ile son defa Avrupa Şampiyonası’nda boy göstermek isteyen Bonucci’nin bu gerekçeyle sarı lacivertlilere "evet" cevabı gönderdi.

Ülkesinde İnter, Milan ve Juventus’ta forma giyen İtalya Millî Takımı’nın efsane isimlerinden 36’lık Leonardo Bonucci, EURO 2024’te forma giyebilmek için Fenerbahçe’yi fırsat olarak görüyor.

Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.