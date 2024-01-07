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    Fenerbahçe'de son dakika Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gelişmesi

    Juventus ve İtalya Milli Takımı efsanesi Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere. Bir süredir adı sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli stoperin menajeri Fenerbahçe yönetimiyle transfer masasına oturdu.

    Fenerbahçe&#039;de son dakika Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gelişmesi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ara transfer döneminde üst düzey bir stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin menajeriyle masaya oturdu. 

    Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 36 yaşındaki İtalyan yıldızın temsilcisiyle yaptığı görüşmede transfer şartlarını öğrendi. Tarafların kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.

    RADE KRUNİC'TE SON DURUM

    Yağız Sabuncuoğlu "6 numara" transferi Rade Krunic için ise şu bilgiyi paylaştı:

    "Milan Krunic için 6 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 3 net, bir paket teklif etti. Kabul edilmedi. Krunic'in 2025'e kadar sözleşmesi var. Milan ne isterse, o olacak aslında... Krunic'in Milan'la bağları da kopmuş durumda. 

    Fenerbahçe’nin Rade Krunić için son teklifi bonuslarla birlikte 4 milyon euro’ya yaklaştı. Oyuncu tarafı transferin 5 milyon euro civarında biteceğini düşünüyor. Görüşmeler devam ediyor."

    BONUCCİ UNİON BERLİN'İ SEÇMİŞTİ

    Juventus efsanesi Leonardo Bonucci yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak Şampiyonlar Ligi nedeniyle Bundesliga ekibi Union Berlin'e 1 yıllık imza atmıştı.

    Fenerbahçe'de son dakika Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gelişmesi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeUnion Berlin
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de son dakika Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gelişmesi
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