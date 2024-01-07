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    İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri 'Az kayıpla giden ipi göğüsler'

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası şampiyonluğu kadro derinliğinden geçtiğini vurguladı. Kartal, "Az kayıpla sezon sonuna kadar giden takım şampiyon olacak" dedi.

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    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek bu sezon dış sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü. İsmail Kartal'ın takımı bu sezon deplasmanda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 25 puan topladı.

    Dış sahada gol sayısını 23’e yükselten sarı-lacivertliler, puanını 47’e çıkardı. Fenerbahçe, 10 Ocak Çarşamba günü erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

    "BİR ŞEYİ EKSİK YAPTIK"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içinde çalıştıkları organizasyonları sahaya yansıttıklarını söyleyen İsmail Kartal, “Kazanmak için geldik. Sonuçta şampiyonluğa oynuyoruz. Ligde lideriz. Kazanmak için tüm hafta içinde çalıştığımız organizasyonları oyuncular sahaya yansıttı. Bir şeyi eksik yaptık; kaçırdıklarımızdan sonra telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun zaman zaman git-gele döndü.

    Rakibe pozisyon verdik. İstanbulspor’u tebrik etmek lazım. Sonuncu olmalarına rağmen rahat bir takım. Oyunu çirkinleştirmediler. Seyir zevki güzel maç oldu. Farklı da kazanabilirdik. Kaçan net pozisyonlarımız var. 3 puan için geldik ve aldığımız için mutluyum” şeklinde konuştu.

    CENGİZ ÜNDER YORUMU

    Karşılaşmada Cengiz Ünder’in 4 gol kaydetmesiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, “Cengiz’i 4 gol atması adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üstünde baskı hissediyordu. Attığı gollerle kendine olan özgüveni daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Daha yüksek özgüvenli moralli olacak. İrfan ve Emre Mor da var. Hepsi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

    ŞAMPİYONLUĞUN ŞİFRESİ

    Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İsmail Kartal, “Derbilerde berabere biten maçlardan sonra avantajlıyım, avantajı ele geçirdim düşüncesine katılmıyorum şu an lideriz ve avantaj bizde, psikolojik üstünlük bizde. Bu sene lideriz diye ‘hemen şampiyon olacağız’ değil. Bunun ligin sonuna kadar gideceğini düşünüyorum.

    Kadro derinliği olan, iyi hazırlanan sakatlık riski fazla olmayan, maçlara en iyi şekilde hazırlanıp kaybetmeden çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar durumu elinde bulunduran takım şampiyon olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri 'Az kayıpla giden ipi göğüsler'

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    İsmail KartalFenerbahçe
    Haberler > Spor > İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri 'Az kayıpla giden ipi göğüsler'
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