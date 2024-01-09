Bonucci hamlesi! Fenerbahçe savunmaya dünyaca ünlü bir ismi katmak üzere

9 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 10:38

EMİN ULUÇ'IN HABERİ - Stoper takviyesinde kararlı olan Fenerbahçe üç isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Atletico Madrid’den Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic için bastıran sarı lacivertliler, Union Berlin’den Leonardo Bonucci’yi de listeye ekledi. Öncelikli tercih Türk olmasının da etkisiyle Çağlar olsa da millî yıldızın Avrupa’da kalma arzusu sebebiyle Karadağlı Savic’e teklif yapan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun yüksek ücret talebine takıldı. Savic, bonuslar dâhil yaklaşık 4 milyon avroyu bulan teklife rağmen 5 milyon avronun altına inmeyince, ibre Bonucci’ye döndü.

BONUCCİ'DEN YEŞİL IŞIK

Önceliği bu sezonu kurtarmak olan Fenerbahçe, Union Berlin’le olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Bonucci’ye teklif yaptı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuya yarım sezon için 500 bin avro öneren Fenerbahçe, bir yıl da performansa dayalı opsiyonlu sözleşme sundu. İtalya ile son defa Avrupa Şampiyonası’nda boy göstermek isteyen Bonucci’nin bu gerekçeyle sarı lacivertlilere sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe yerli olduğu için ilk olarak Çağlar’ı düşünse de millî oyuncu Avrupa’da kalmaya kararlı. Sarı lacivertlilerde ibre Bonucci’ye dönmüş durumda.

EURO 2024 AŞKINA

Ülkesinde İnter, Milan ve Juventus’ta forma giyen İtalya Millî Takımı’nın efsane isimlerinden 36’lık Leonardo Bonucci, EURO 2024’te forma giyebilmek için Fenerbahçe’yi fırsat olarak görüyor.

BEN SAHADA KONUŞURUM

Fenerbahçe’nin en pahalı transferi Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlığın ardından fırtına gibi bir dönüş yaparken, eleştirilere de en güzel cevabı sahada verdi. İstanbulspor maçında gol olup yağan Cengiz, ligdeki skor katkısını 10 maçta 5 gol, 2 asiste yükseltti. Fenerbahçe’nin son 9 golünün 6’sında pay sahibi olan millî yıldız, “Hakkımda birçok şey yazıldı, çizildi. Ben kulaklarımı tıkadım, sadece işime baktım. Şimdi de karşılığını alıyorum” dedi.

MONTELLA’DAN ZİYARET

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Samandıra’da sarı lacivertlilerle yemek yedi. Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Montella, İsmail Kartal’dan takım hakkında bilgi aldı.

SAMBA ZAMANI

Tahkim Kurulunun bir maçlık ceza indirimi yaptığı Fred formasına kavuşuyor. Sarı lacivertlilerin dinamosu iki maçlık hasretin ardından Konyaspor karşısında sahne alacak. İsmail Kartal, İsmail’i kulübeye çekip sambacıyı ilk on birde sahaya sürecek.

KANATLAR COŞTU

F.Bahçe’de özellikle kanatlar İsmail Kartal’ı zora sokacak. İrfan Can’ın tapusundaki sağ kanat için sadece Cengiz değil, Emre Mor da devrede. Solda ise Tadic’in ensesinde Joshua King var. Sağda millîler, solda lejyonerler kıran kırana bir yarış içinde.