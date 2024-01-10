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    • - Güncelleme Tarihi:

    Bonucci'nin Fenerbahçe'den kazanacağı 6 aylık ücret belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berin'den ayrılması beklenen Leonardo Bonucci, sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile anlaştı. İtalyan milli futbolcunun kazanacağı maaş netleşti.

    Bonucci&#039;nin Fenerbahçe&#039;den kazanacağı 6 aylık ücret belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Samet Akaydin ile yollarını ayrımaya hazırlanan Fenerbahçe, Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile anlaştı.

    Juventus ve Milan gibi üst düzey takımların formasını da giyen 36 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

    İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Bonucci'nin 1.2 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

    Sezon başı Juventus'tan ayrılarak Alman ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Bonucci, 10 maça çıkarak 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

    Nenad Bjelica'nın son haftalarda fazla forma şansı vermediği Bonucci'nin ayrılık kararını bu nedenle aldığı belirtildi.

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    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BonucciFenerbahçe
    Haberler > Spor > Bonucci'nin Fenerbahçe'den kazanacağı 6 aylık ücret belli oldu
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