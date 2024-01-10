Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hakan Keleş 7-1'lik yenilginin ardından Konyaspor'daki görevinden istifa etti

    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 kaybettikleri Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, “Tüm sorumluluk benim, başkanla konuşup gereğini yapacağım” dedi.

    Hakan Keleş 7-1&#039;lik yenilginin ardından Konyaspor&#039;daki görevinden istifa etti
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 7-1’lik skorla mağlup oldu.

    Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, soru almadan tamamladığı basın toplantısında “Üzüntülüyüm. Bana ve Konyaspor camiasına yakışmadı. Çalıştığım takımlarda böyle sonuçları azmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Maçla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Başkanla konuşup gereği neyse yapacağım” şeklinde konuştu.

    KONYASPOR'UN KÜMEDE KALMA SAVAŞI

    Konyaspor'un başına 10. haftada geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 8 puan topladı. Kupa'da iki tur atlayan Keleş'in istifasının ardından Konyaspor 18 puanla 18. sırada bulunuyor. 

    Hakan Keleş 7-1'lik yenilginin ardından Konyaspor'daki görevinden istifa etti

    Yeşil-Beyazlılar hafta sonu İstanbulspor'la yine deplasmanda oynayacak.

    FENERBAHÇE'YE KARŞI EN FARKLI YENİLGİ

    Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı en farklı galibiyetini elde etti.

    Daha önce rakibiyle 44 kez karşılaşan sarı-lacivertliler bu müsabakaların 33'ünü kazanırken, en farklı galibiyetini 2005-2006 sezonunda 11 Mart 2006 tarihinde oynanan müsabakada 5-0 ile elde etmişti.

    Fenerbahçe, 7-1'lik skorla rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    KonyasporHakan Keleş
    Haberler > Spor > Hakan Keleş 7-1'lik yenilginin ardından Konyaspor'daki görevinden istifa etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Edin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi - SporEdin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdiEdin Dzeko hat-trick yaptı! Gol krallığı sıralamasındaki farkı açtı - SporEdin Dzeko hat-trick yaptı! Gol krallığı sıralamasındaki farkı açtıFenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu) - SporFenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)(ÖZET) Fenerbahçe 7 - 1 Konyaspor maç özeti! - Spor(ÖZET) Fenerbahçe 7 - 1 Konyaspor maç özeti!Fenerbahçe (7 - 1) Konyaspor golleri kim attı? İşte dakika dakika goller - SporFenerbahçe (7 - 1) Konyaspor golleri kim attı? İşte dakika dakika gollerSivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi - SporSivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdiFenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldi - SporFenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldiGalatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok - SporGalatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok(CANLI YAYIN) Fenerbahçe - Konyaspor maçı başlıyor - Spor(CANLI YAYIN) Fenerbahçe - Konyaspor maçı başlıyorAra transfer dönemi harcama limitleri belli oldu - SporAra transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...