Hakan Keleş 7-1'lik yenilginin ardından Konyaspor'daki görevinden istifa etti

10 Ocak 2024 23:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 23:33

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 7-1’lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, soru almadan tamamladığı basın toplantısında “Üzüntülüyüm. Bana ve Konyaspor camiasına yakışmadı. Çalıştığım takımlarda böyle sonuçları azmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Maçla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Başkanla konuşup gereği neyse yapacağım” şeklinde konuştu.

KONYASPOR'UN KÜMEDE KALMA SAVAŞI

Konyaspor'un başına 10. haftada geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 8 puan topladı. Kupa'da iki tur atlayan Keleş'in istifasının ardından Konyaspor 18 puanla 18. sırada bulunuyor.

Yeşil-Beyazlılar hafta sonu İstanbulspor'la yine deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI EN FARKLI YENİLGİ

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı en farklı galibiyetini elde etti.

Daha önce rakibiyle 44 kez karşılaşan sarı-lacivertliler bu müsabakaların 33'ünü kazanırken, en farklı galibiyetini 2005-2006 sezonunda 11 Mart 2006 tarihinde oynanan müsabakada 5-0 ile elde etmişti.

Fenerbahçe, 7-1'lik skorla rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.