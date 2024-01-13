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    Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Samet Akaydin imza için Yunanistan'da

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı. Milli oyuncu imza için İstanbul'dan ayrılarak Atina'ya gitti.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

    Atina'ya giden Türk futbolcu, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

    Fatih Terim'in transferinde rol oynadığını belirten Akaydin, "Panathinaikos bana teklif yaptığında hiç düşünmedim ve geldim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması çok önemli ve gelmek istememin sebeplerinden biriydi.” ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Samet Akaydin imza için Yunanistan'da

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    Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Arao'nun ile konuştuğunu da söyleyen Samet, "Bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Samet AkaydinFenerbahçeFatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Samet Akaydin imza için Yunanistan'da
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