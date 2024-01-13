Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Samet Akaydin imza için Yunanistan'da

13 Ocak 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 16:41

Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Atina'ya giden Türk futbolcu, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in transferinde rol oynadığını belirten Akaydin, "Panathinaikos bana teklif yaptığında hiç düşünmedim ve geldim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması çok önemli ve gelmek istememin sebeplerinden biriydi.” ifadelerini kullandı.

SAMET AKAYDİN: SABIRSIZLAMIYORUM

Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Arao'nun ile konuştuğunu da söyleyen Samet, "Bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.