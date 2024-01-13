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    Fatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim daha

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'in kiralanmasını istemişti. Terim, bu defa Trabzonspor'un eski yıldızını istedi.

    Fatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin&#039;dan sonra bir isim daha
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Futbolda başlayan ara transfer döneminde kulüpler sürpriz isimlere yönlenmeye başladı.

    Fatih Terim'in görev yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile yarım sezon için ek sıkışmıştı.

    Türk futbolcunun gerekli işlemlerin bitmesi halinde Atina'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

    Fatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim daha

    FATİH TERİM, TRABZONSPOR'UN ESKİ STOPERİNİ İSTEDİ

    Stoper arayışları olan Panathinaikos'un Samet Akaydin'dan sonra bu defa Vitor Hugo için sıraya gitdiği öğrenildi.

    Fatih Terim'in de onay verdiği Brezilyalı oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği konuşuluyor.

    Fatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim daha

    SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

    Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, Bahia forması giyiyor.

    Brezilya ekibinden ayrılmayı düşünen Hugo için Panathinaikos'un resmi teklif yapacağı belirtildi.

    Vitor Hugo bir dönem Galatasaray da yakından ilgilenmişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PanathinaikosFatih TerimTrabzonspor
    Haberler > Spor > Fatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim daha
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