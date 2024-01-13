Fatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim daha

13 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 11:41

Futbolda başlayan ara transfer döneminde kulüpler sürpriz isimlere yönlenmeye başladı.

Fatih Terim'in görev yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile yarım sezon için ek sıkışmıştı.

Türk futbolcunun gerekli işlemlerin bitmesi halinde Atina'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

FATİH TERİM, TRABZONSPOR'UN ESKİ STOPERİNİ İSTEDİ

Stoper arayışları olan Panathinaikos'un Samet Akaydin'dan sonra bu defa Vitor Hugo için sıraya gitdiği öğrenildi.

Fatih Terim'in de onay verdiği Brezilyalı oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği konuşuluyor.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, Bahia forması giyiyor.

Brezilya ekibinden ayrılmayı düşünen Hugo için Panathinaikos'un resmi teklif yapacağı belirtildi.

Vitor Hugo bir dönem Galatasaray da yakından ilgilenmişti.