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    Trabzonspor'da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski futbolcuları Anthony Nwakaeme başta olmak üzere Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Anastasios Bakasetas hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

    Trabzonspor&#039;da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan&#039;dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ara transfer dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Ekotürk'e konuk olan Doğan, eski futbolcuları Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini belirterek Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Anastasios Bakasetas hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

    Suudi Arabistan'da Al-Fahya forması giyen Nwakaeme ile yapılan görüşmelere değinen Ertuğrul Doğan, "Nwakaeme'nin kulübünün başkanıyla görüşmeleri sürdürüyoruz. Eğer şartları sağlayabilirsek hocamızın istediği bir oyuncu. Şu anda kontratlı oyuncu. Bizim de çok sevdiğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor'da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması

    ERTUĞRUL DOĞAN: TÜRKİYE'DE BAŞKA KİMSEYE VERMEYİZ

    Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a şu an bir teklif gelmediğini aktaran Ertuğrul Doğan, "Avrupa'dan Uğurcan'a teklif gelirse yardımcı olacağımızı söyledik. Türkiye'den teklif gelse Uğurcan gitmez. Trabzonspor da kaptanını Türkiye'de başka kimseye vermez." dedi.

    Trabzonspor'da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması

    BAKASETAS HANGİ TAKIMA GİDECEK?

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anastasios Bakasetas ile anlaşamadıklarını dile getiren Ertuğrul Doğan, "Bakasetas'la ilgili şu anda teklif gelmedi. Bizim teklif yaptığımız ve kabul etmediği doğru. Aramızda çok büyük bir fark var." açıklamasında bulundu.

    Süper Lig'den Beşiktaş'ın da istediği Bakasetas'ın Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City ile görüştüğü öğrenildi. 

    Yunan oyuncunun İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporNwakaemeSüper Lig
    Haberler > Spor > Trabzonspor'da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması
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