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    Çağlar Söyüncü Süper Lig devine imza atıyor! EURO 2024 için gelmeyi kabul etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de oynayan Çağlar Söyüncü, EURO 2024'e hazır gitmek için daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralanmayı istiyor. Türk yıldız için en iddialı teklif Süper Lig'den geldi.

    Çağlar Söyüncü Süper Lig devine imza atıyor! EURO 2024 için gelmeyi kabul etti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Atletico Madrid'in sezon başı Leicester City'den bedelsiz transfer ettiği Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

    Diego Simeone tarafından fazla tercih edilmeyen milli oyuncunun, EURO 2024'e hazır gitmek için ayrılmak istediği öğrenildi.

    İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Türk yıldıza en ciddi talip Süper Lig'den çıktı.

    Çağlar Söyüncü Süper Lig devine imza atıyor! EURO 2024 için gelmeyi kabul etti

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜPER LİG YOLCUSU

    Son 2 gün içerisinde Bonucci ve Krunic gibi transferi açıklayarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için de nabız yokladı.

    Tarafların transfer için yoğun görüşmeler yaptığı ve transferin 1 hafta içerisinde neticeye varacağı belirtildi.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 9 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 212 dakika şans buldu.

    A Milli Takım'ın geniş kadrosunda bulunan Çağlar Söyüncü'nün yaz döneminde Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 için ayrılmayı istediğini İspanyol ekibine bildirdiği öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Atletico Madrid
    Haberler > Spor > Çağlar Söyüncü Süper Lig devine imza atıyor! EURO 2024 için gelmeyi kabul etti
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