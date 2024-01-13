Çağlar Söyüncü Süper Lig devine imza atıyor! EURO 2024 için gelmeyi kabul etti

13 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 09:56

Atletico Madrid'in sezon başı Leicester City'den bedelsiz transfer ettiği Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Diego Simeone tarafından fazla tercih edilmeyen milli oyuncunun, EURO 2024'e hazır gitmek için ayrılmak istediği öğrenildi.

İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Türk yıldıza en ciddi talip Süper Lig'den çıktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜPER LİG YOLCUSU

Son 2 gün içerisinde Bonucci ve Krunic gibi transferi açıklayarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için de nabız yokladı.

Tarafların transfer için yoğun görüşmeler yaptığı ve transferin 1 hafta içerisinde neticeye varacağı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 212 dakika şans buldu.

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda bulunan Çağlar Söyüncü'nün yaz döneminde Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 için ayrılmayı istediğini İspanyol ekibine bildirdiği öğrenildi.