Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geldi, çubuklu formayla ilk pozunu verdi
Fenerbahçe, transfer de bir bomba daha patlattı. Sarı kanaryalar, Milan'dan Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız oyuncu İstanbul'a gelerek sarı lacivertli formayla ilk pozunu verdi.
Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayan Fenerbahçe, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic, Fenerbahçe'de.
PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI
Sarı-lacivertli kulüp taraftarı heyecanlandıran transferle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan Krunic, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Havalimanında Fenerbahçeli yetkililer tarafından karşılanan Krunic, gelir gelmez sarı kanaryaların formasıyla ilk pozunu verdi.
MİLAN'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Milan'ın 2019 yazında Empoli'den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi