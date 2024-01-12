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    Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geldi, çubuklu formayla ilk pozunu verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe, transfer de bir bomba daha patlattı. Sarı kanaryalar, Milan'dan Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız oyuncu İstanbul'a gelerek sarı lacivertli formayla ilk pozunu verdi.

    Krunic Fenerbahçe için İstanbul&#039;a geldi, çubuklu formayla ilk pozunu verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayan Fenerbahçe, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic, Fenerbahçe'de.

    PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI

    Sarı-lacivertli kulüp taraftarı heyecanlandıran transferle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

    İSTANBUL'A GELDİ

    Öte yandan Krunic, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Havalimanında Fenerbahçeli yetkililer tarafından karşılanan Krunic, gelir gelmez sarı kanaryaların formasıyla ilk pozunu verdi. 

    MİLAN'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

    Milan'ın 2019 yazında Empoli'den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeTransferMilan
    Haberler > Spor > Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geldi, çubuklu formayla ilk pozunu verdi
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