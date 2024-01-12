Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geldi, çubuklu formayla ilk pozunu verdi

12 Ocak 2024 17:01 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 17:13

Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayan Fenerbahçe, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic, Fenerbahçe'de.

PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-lacivertli kulüp taraftarı heyecanlandıran transferle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Krunic, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Havalimanında Fenerbahçeli yetkililer tarafından karşılanan Krunic, gelir gelmez sarı kanaryaların formasıyla ilk pozunu verdi.

MİLAN'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

Milan'ın 2019 yazında Empoli'den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.